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На ремонт парків Київ витратив більше: відомо скільки Івано-Франківськ виділив на ЗСУ у 2023 році

17 жовтня 2023 18:30
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Бюджет Івано-Франківська: скільки виділили на ЗСУ
Бюджет Івано-Франківська на 2023 рік. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Будь-який населений пункт України зі свого бюджету не може напряму фінансувати ЗСУ, але може виділяти субвенції державному бюджету. Івано-Франківськ, який став більш населеним за рахунок переселенців, зі свого кількамільярдного бюджету також виділив гроші на армію. 

Яку суму Івано-Франківська міська рада виділила на потреби Збройних сил України, Новини.LIVE дізналися з відповіді на запит. 

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Бюджет на ЗСУ

Загальний обсяг затвердженого бюджету громади на 2023 рік становить 3 223,0 млн грн. З них на потреби ЗСУ та територіальної оборони станом на 25.09.2023 місто виділило 75,2 млн грн. 

Кошти розподілили на: 

  • 48,4 млн грн — матеріально-технічне забезпечення військових формувань;
  • 26,4 млн грн — товари та обладнання для військових (дизпаливо, ліхтарики, медичні препарати, комп'ютери, квадрокоптери тощо);
  • 0,4 млн грн — матеріальна допомога громадянам, які уклали контракти на військову службу.
Деньги на ВСУ
Бюджет Івано-Франківська на 2023 рік. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали — під час повномасштабної війни київський міський голова Віталій Кличко дозволив провести численні тендери на ремонт парків. Йдеться про суму 298 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки на ЗСУ у 2023 році з місцевого бюджету виділили МиколаївОдеса, Чернівці та Запоріжжя

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