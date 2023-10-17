Бюджет Ивано-Франковска: сколько выделили на ВСУ

Бюджет Ивано-Франковска на 2023 год. Фото: Новости.

Любой населенный пункт Украины из своего бюджета не может напрямую финансировать ВСУ, но может выделять субвенции государственному бюджету. Ивано-Франковск, ставший более населенным за счет переселенцев, из своего несколькомиллиардного бюджета также выделил деньги на армию.

Какую сумму Ивано-Франковский городской совет выделил на нужды Вооруженных сил Украины, Новини.LIVE узнало из ответа на запрос.

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Общий объем утвержденного бюджета общества на 2023 год составляет 3 223,0 млн грн. Из них на нужды ВСУ и территориальной обороны на 25.09.2023 город выделил 75,2 млн грн.

Средства разпределили на:

48,4 млн грн — материально-техническое обеспечение военных формирований;

26,4 млн грн — товары и оборудование для военных (дизтопливо, фонарики, медицинские препараты, компьютеры, квадрокоптеры и т.п.);

0,4 млн грн — материальная помощь гражданам, заключившим контракты на военную службу.

Бюджет Ивано-Франковска на 2023 год. Фото: Новини.LIVE

Раньше мы писали — во время полномасштабной войны киевский городской голова Виталий Кличко разрешил провести многочисленные тендеры на ремонт парков. Речь идет о сумме 298 миллионов гривен.

Напомним, ранее мы писали, сколько на ВСУ в 2023 году из местного бюджета выделили Николаев, Одесса, Черновцы и Запорожье.