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На ринку чергові коливання — курс долара на завтра

1 лютого 2024 21:07
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 2 лютого — на чорному ринку долар дешевшає
Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс іноземних валют на українському ринку зазнав змін. На п'ятницю, 2 лютого, долар у Національному банку офіційно підвищили, а от на "чорному ринку" продовжилось зниження.

Про це свідчать дані НБУ.

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За повідомленням Нацбанку, на завтра затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 37,60 грн (+0,04);
  • євро — 40,67 грн (-0,03);
  • злотий — 9,37 грн (-0,02).

Курс валют у банках

За даними профільного сайту Kurs, на готівковому ринку валюта подешевшала. Долар упав до 37,55 гривні (-0,07) у купівлі, до 38,12 грн (-0,06) — під час продажу. Євровалюту купують за 40,71 грн (-0,10), продають — за 41,61 грн (-0,09).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінних пунктах валюта продовжила зниження. Долар купують за 38,05 грн (-0,05), продають — за 38,15 грн (-0,05). Євровалюта коштує у купівлі 41,40 грн (-0,10), у продажу — 41,60 грн (-0,60).

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Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже 8%, або на 700 млн доларів.

НБУ
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