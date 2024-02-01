Курс валют на 2 февраля — на черном рынке доллар дешевеет

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина

Курс иностранных валют на украинском рынке претерпел изменения. На пятницу, 2 февраля, доллар в Национальном банке официально повысили, а вот на "черном рынке" продолжилось понижение.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По сообщению Нацбанка, на завтра утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 37,60 грн (+0,04);

евро — 40,67 грн (-0,03);

злотый — 9,37 грн (-0,02).

Курс валют в банках

По данным профильного сайта Kurs, на наличном рынке валюта подешевела. Доллар упал до 37,55 гривны (-0,07) в покупке, до 38,12 грн (-0,06) — при продаже. Евровалюту покупают за 40,71 грн (-0,10), продают — за 41,61 грн (-0,09).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменных пунктах валюта продолжила понижение. Доллар покупают за 38,05 грн (-0,05), продают — за 38,15 грн (-0,05). Евровалюта стоит в покупке 41,40 грн (-0,10), в продаже — 41,60 грн (-0,60).

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Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.