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На рынке очередные колебания — курс доллара на завтра

1 февраля 2024 21:07
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Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 2 февраля — на черном рынке доллар дешевеет
Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс иностранных валют на украинском рынке претерпел изменения. На пятницу, 2 февраля, доллар в Национальном банке официально повысили, а вот на "черном рынке" продолжилось понижение.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По сообщению Нацбанка, на завтра утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 37,60 грн (+0,04);
  • евро — 40,67 грн (-0,03);
  • злотый — 9,37 грн (-0,02).

Курс валют в банках

По данным профильного сайта Kurs, на наличном рынке валюта подешевела. Доллар упал до 37,55 гривны (-0,07) в покупке, до 38,12 грн (-0,06) — при продаже. Евровалюту покупают за 40,71 грн (-0,10), продают — за 41,61 грн (-0,09).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменных пунктах валюта продолжила понижение. Доллар покупают за 38,05 грн (-0,05), продают — за 38,15 грн (-0,05). Евровалюта стоит в покупке 41,40 грн (-0,10), в продаже — 41,60 грн (-0,60).

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Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.

НБУ
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