У т.з. ЛНР і ДНР стрімко зросли ціни на основні продукти харчування

Люди на базарі. Фото: AFP

Середні ціни на продукти харчування у тимчасово окупованій Луганській області виявилися значно вищими порівняно з вартістю на аналогічні товари в Україні. У так званій ДНР теж стрімко зростає вартість на деякі продукти.

Про зріст цін у тимчасово окупованих Луганщині та Донеччині повідомляють голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор та видання Вільне Радіо.

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Як виросли ціни на основні продукти у так званій ЛНР

За словами очільника Луганської ОДА, серед видів продуктів, які особливо подорожчали на т.о. Луганщині, варто відзначити буряк, моркву та гречку — ці товари зросли у ціні більш, ніж у три рази. Капуста білокачанна теж значно здорожчала, досягнувши триразового перевищення.

На окупованій території Луганщині спостерігається різке зростання цін на інші основні продукти. Зокрема:

Картопля подорожчала на 131,85%,

Цибуля ріпчаста — на 116,74%,

Олія соняшникова — на 85,42%,

Птиця (тушки курячі) — на 75,52%,

Свинина — на 67,30%,

Макаронні вироби — на 65,67%,

Цукор кристалічний — на 57,83%,

Масло вершкове — на 55,06%,

Сметана — на 53,07%,

Хліб житньо-пшеничний — на 51,31%,

Батон — на 44,69%,

Яловичина — на 35,69%,

Борошно пшеничне — на 31,12%.

Це підвищення говорить про серйозні проблеми для мешканців окупованих територій, які змушені стикатися з високими витратами на повсякденні продукти харчування.

Ціни на продукти у т.з. ЛНР. Джерело: Артем Лисогор

На скільки піднялись ціни на деякі продукти у т.з. ДНР

У грудні на тимчасово окупованих районах Донецької області спостерігається драматичне зростання цін на основні продукти харчування. Місцеві мешканці виражають обурення, намічаючи, що купувати необхідні продукти стає надто складно, водночас звинувачуючи в цьому мережі магазинів та продавців.

Ціни дійсно помітно зросли. Наприклад, у січні цього року ціни на молоко коливалися в межах від 64 до 90 російських рублів за літр, але до грудня вартість зросла і тепер становить від 79 до 124 рублів за літр.

Ціни на м'ясо також стрімко збільшилися. Тушка курки, яка раніше коштувала від 174 до 235 рублів за кілограм у березні 2023 року, тепер продається від 409 до 475 рублів за кілограм. Ковбаса варена коштує від 208 до 357 рублів за кілограм, але залишається недосяжною для багатьох місцевих, оскільки ціни можуть сягати від 275 до 664 рублів за кілограм.

Особливо вражає подорожчання яєць, які на початку року коштували від 71 до 102 рублів за десяток першого сорту, але зараз можуть сягати аж до 170 рублів за десяток вищого сорту.

Представники окупаційних органів влади ігнорують проблему, не проводячи моніторинг цін, але соціальні мережі заповнені фотографіями цінників, які красномовно підтверджують сильний зріст цін.

З приходом 2024 року експерти прогнозують ще більше зростання цін на продукти — у межах від 5% до 20%, охоплюючи широкий асортимент від молочних продуктів та кави до соків, рису та кондитерських виробів.

Нагадаємо, що ватажка незаконно проголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна засудили до 15 років увʼязнення. Окрім того, було прийнято рішення про конфіскацію майна колаборанта.