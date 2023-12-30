В т.н. ЛНР и ДНР стремительно выросли цены на основные продукты питания

Люди на рынке. Фото: AFP

Средние цены на продукты питания во временно оккупированной Луганской области оказались значительно выше, чем на аналогичные товары в Украине. В так называемой ДНР тоже стремительно растет цена на некоторые продукты.

О росте цен во временно оккупированных Луганщине и Донбасе сообщают глава Луганской областной государственной администрации Артем Лисогор и издание Вільне Радіо.

Читайте также:

Как выросли цены на основные продукты в так называемой ЛНР

По словам главы Луганской ОГА, среди видов продуктов, особенно подорожавших на и.о. Луганщине, стоит отметить свеклу, морковь и гречку — эти товары выросли в цене более чем в три раза. Капуста белокочанная тоже значительно подорожала, достигнув трехкратного превышения.

На оккупированной территории Луганской области наблюдается резкий рост цен на другие основные продукты. В частности:

Картофель подорожал на 131,85%,

Лук репчатый — на 116,74%,

Масло подсолнечное — на 85,42%,

Птица (тушки куриные) — на 75,52%,

Свинина — на 67,30%,

Макаронные изделия — на 65,67%,

Сахар кристаллический — на 57,83%,

Масло сливочное — на 55,06%,

Сметана — на 53,07%,

Хлеб ржано-пшеничный — на 51,31%,

Батон — на 44,69%,

Говядина — на 35,69%,

Мука пшеничная — на 31,12%.

Это повышение говорит о серьезных проблемах для жителей оккупированных территорий, которые вынуждены сталкиваться с высокими затратами на ежедневные продукты питания.

Цены на продукты в т.н. ЛНР. Источник: Артем Лысогор

На сколько поднялись цены на некоторые продукты в т.н. ДНР

В декабре на временно оккупированных районах Донецкой области наблюдается драматический рост цен на основные продукты питания. Местные жители выражают возмущение, намечая, что покупать необходимые продукты становится слишком сложно, в то же время обвиняя в этом сети магазинов и продавцов.

Цены действительно заметно выросли. К примеру, в январе этого года цены на молоко колебались в пределах от 64 до 90 российских рублей за литр, но к декабрю стоимость выросла и теперь составляет от 79 до 124 рублей за литр.

Цены на мясо также быстро увеличились. Тушка курицы, ранее стоившая от 174 до 235 рублей за килограмм в марте 2023 года, теперь продается от 409 до 475 рублей за килограмм. Колбаса вареная стоит от 208 до 357 рублей за килограмм, но остается недостижимой для многих местных, поскольку цены могут достигать от 275 до 664 рублей за килограмм.

Особенно впечатляет подорожание яиц, которые в начале года стоили от 71 до 102 рублей за десяток первого сорта, но сейчас могут достигать 170 рублей за десяток высшего сорта.

Представители оккупационных органов власти игнорируют проблему, не проводя мониторинг цен, но социальные сети заполнены фотографиями ценников, красноречиво подтверждающими сильный рост цен.

С приходом 2024 года эксперты прогнозируют еще большее увеличение цен на продукты — в пределах от 5% до 20%, охватывая широкий ассортимент от молочных продуктов и кофе до соков, риса и кондитерских изделий.

Напомним, что главаря незаконно провозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина приговорили к 15 годам тюрьмы. Кроме того, было принято решение о конфискации имущества коллаборанта.