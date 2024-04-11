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На скільки збільшився товарообіг України за перший квартал 2024 року

11 квітня 2024 15:13
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Ірина Шпак
редактор
Товарообіг України за перший квартал 2024 року зріс до 26 млрд доларів
Судна на завантаженні у порту Одеси. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Протягом січня-березня товарообіг України становив 26 мільярдів доларів. Це на 0,8%, або на 200 мільйонів, більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

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За перший квартал 2024 року Україна імпортувала товарів на суму 16 мільярдів доларів і експортувала на суму 10 млрд дол.

Зазначено, що оподаткований імпорт становив 13,8 млрд дол., що є 86% від загального обсягу імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в цей період — 0,49 долара за кілограм, що на 8% вище, ніж у січні-березні 2023 року.

Найбільше товарів імпортували з Китаю на суму 3 млрд дол., з Польщі — на 1,6 млрд дол., та з Німеччини — на 1,3 млрд дол.

Щодо експорту, найбільше товарів вивезли до Польщі — на суму 992 мільйонів доларів, до Іспанії — на 813 млн дол., та до Китаю — на 789 млн дол.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів: 

  • машини, устаткування та транспорт — 5,3 млрд дол.  (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 38,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів);
  • продукція хімічної промисловості — 3 млрд дол. (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 21,3 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів);
  • паливно-енергетичні  — 2 млрд дол. (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,8 млрд грн, що складає 25% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: 

  • продовольчі товари — 6,5 млрд дол.;
  • метали та вироби з них — 1,1 млрд дол.;
  • мінеральні продукти — 924 млн дол.
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Джерело: Держмитслужба

За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, експорт через порти Великої Одеси не припиняється. Так, за останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування. 

Ми також писали, що наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів в інші держави. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати й використовувати чорноморський коридор. 

експорт
імпорт
Держмитслужба

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