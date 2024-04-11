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На сколько увеличился товарооборот Украины за первый квартал 2024 года

11 апреля 2024 15:13
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Ирина Шпак
редактор
Товарооборот Украины за первый квартал 2024 года вырос до 26 млрд долларов
Суда на погрузке в порту Одессы. Фото: Reuters
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Ирина Шпак
редактор

В январе-марте товарооборот Украины составил 26 миллиардов долларов. Это на 0,8%, или на 200 миллионов, больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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За первый квартал 2024 года Украина импортировала товаров на сумму 16 миллиардов долларов и экспортировала на сумму 10 млрд дол.

Отмечено, что налогооблагаемый импорт составил 13,8 млрд дол., что составляет 86% от общего объема импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в этот период составила 0,49 доллара за килограмм, что на 8% выше, чем в январе-марте 2023 года.

Больше всего товаров импортировали из Китая на сумму 3 млрд дол., из Польши — на 1,6 млрд дол., и Германии — на 1,3 млрд дол.

Что касается экспорта, больше всего товаров вывезли в Польшу — а сумму 992 миллионов долларов, в Испанию — на 813 млн дол., и в Китай — на 789 млн дол.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — 5,3 млрд дол. (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей);
  • продукция химической промышленности — 3 млрд дол. (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей);
  • топливно-энергетические — 2 млрд дол. (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — 6,5 млрд долл.;
  • металлы и изделия из них — 1,1 млрд долл.;
  • минеральные продукты — 924 млн дол.
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Источник: Гостаможслужба

За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, экспорт через порты Большой Одессы не прекращается. Так, за последние месяцы более 36 миллионов тонн грузов было экспортировано Украинским морским коридором, превосходящим показатели Зерновой инициативы за год ее существования.

Мы также писали, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Черное море остается главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор.

экспорт
импорт
Гостаможслужба

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