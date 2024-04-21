Порівняння вартості великоднього кошика з 2016 року — як змінились ціни

Великодній кошик. Фото: УНІАН

Вартість великоднього кошика у 2024 році за підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" зросла до 1652,05 грн, або на 12,9%. Йдеться про вартість традиційної паски домашньої випічки, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м’якого та твердого сиру, огірків, помідорів, яблук та вина "Кагор" із розрахунку на 4-х осіб. Без алкоголю, яблук та овочів такий кошик буде коштувати 1422,05 грн, тобто на 17,6%, ніж минулого року.

Про те, як зростала вартість великоднього кошика з 2016 року, розповідає The Page.

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За останні вісім років (з 2016 по 2024 рік) вартість великоднього кошика зросла в 3,3 рази. Порівняно з 2020 роком, ціни подвоїлися.

Джерело: The Page

Динаміка вартості великоднього кошика у 2024 році становить 12,9% для розширеного набору і 17,6% для базового. Це приблизно відповідає рівню інфляції, яка за період з квітня 2023 року по квітень 2024 року склала близько 18%.

Цією інформацією можна заспокоїтися, оскільки у 2024 році темпи зростання вартості великоднього кошика уповільнилися. У попередні два роки вони віддзеркалювали інфляційні процеси, спричинені повномасштабною війною.

"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", — пояснив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Скільки коштує домашня паска у 2024 році

За даними "Інституту аграрної економіки", у 2024 році вартість паски, яку випікають дома за традиційним рецептом, складатиме 179,8 грн за кілограм. Це на 5,8% вище, ніж у минулому році.

"Таке відносно незначне здорожчання символу нашого Великодня зумовлено відчутним зниженням цін на яйця (майже на 30%), на цукор (-15%) та борошно (-5%). Проте інші складові паски подорожчали: масло вершкове (+16,4%), молоко (+13,6%), дріжджі (+9,6%), ізюм (+15,6%)", — зазначив Лупенко.

Джерело: The Page

Скільки коштує великодній кошик у 2024 році

На родину з 4-х осіб в ННЦ "Інститут аграрної економіки" пропонує наступний перелік продуктів, що кладуть у великодній кошик:

паска домашньої випічки: 1 кг;

яйця курячі С1: 10 шт.;

домашня ковбаса: 0,5 кг;

буженина: 0,5 кг;

сало: 0,5 кг;

твердий сир: 0,5 кг;

вершкове масло: 0,5 кг;

м’який сир: 0,5 кг;

хрін: 250 г;

сіль: 100-150 г;

помідори: 0,5 кг;

огірки: 0,5 кг;

яблука: 0,5 кг;

вино "Кагор": 750 мл.

Джерело: The Page

"Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) — 200 грн (380-420 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) — 250 грн (500-540 грн за 1 кг). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року — (0,5 кг) — до 110 грн з розрахунку 210-280 грн за 1 кг. Порівняно з 2023 роком вартість буженини збільшилася на 14,2%, домашньої ковбаси — на 14,3%, сала — на 3,1%", — повідомляють у ННЦ "Інститут аграрної економіки".

Дійсно, ціни на твердий сир майже наздогнали ціни на дорогу буженину. За останній рік вартість сиру зросла майже на третину і зараз становить в середньому 450-550 грн за кілограм. У той же час вартість овочів практично не змінилася порівняно з минулим роком.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми розповідали, чи забороняє церква працювати на городі та в саду у Страсний тиждень та Великдень, чи вважається це гріхом, чи варто очікувати через це різних бід і невдач або ж це лише забобони. У самому розпалі городній та садовий сезони. Хочеться встигнути зробити якомога більше справ, щоб мати великий врожай. Ба більше для багатьох можливість попрацювати на присадибній ділянці випадає лише у вихідні.

Також ми писали, що має бути на столі на Великдень у 2024 році. Цього року 5 травня віруючі відзначать світле свято Воскресіння Христового. Старовинна українська традиція наказує відвідувати церкву у Великдень, прославляти Воскресіння Христа, освячувати пасхальний кошик і повертатися додому, щоб насолодитися святковим обідом з освяченими продуктами та різноманітними пасхальними стравами.