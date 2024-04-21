Сравнение стоимости пасхальной корзины с 2016 года — как изменились цены

Пасхальная корзина. Фото: УНІАН

Стоимость пасхальной корзины в 2024 году по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики" выросла до 1652,05 грн., или на 12,9%. Речь идет о стоимости традиционной куличи домашней выпечки, яиц, домашней колбасы, буженины, сала, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, огурцов, помидоров, яблок и вина "Кагор" из расчета на 4 человека. Без алкоголя, яблок и овощей такая корзина будет стоить 1422,05 грн, то есть на 17,6%, чем в прошлом году.

О том, как росла стоимость пасхальной корзины с 2016 года, рассказывает The Page.

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За последние восемь лет (с 2016 по 2024 год) стоимость пасхальной корзины выросла в 3,3 раза. По сравнению с 2020 годом цены удвоились.

Источник: The Page

Динамика стоимости пасхальной корзины в 2024 году составляет 12,9% для расширенного набора и 17,6% для базовой. Это примерно соответствует уровню инфляции, которая за период с апреля 2023 по апрель 2024 составила около 18%.

Этой информацией можно успокоиться, поскольку в 2024 году темпы роста стоимости пасхальной корзины замедлились. В предыдущие два года они отражали инфляционные процессы, вызванные полномасштабной войной.

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", — пояснил директор Национального научного центра. аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Сколько стоит домашний кулич в 2024 году

По данным "Института аграрной экономики", в 2024 году стоимость кулича, который выпекают дома по традиционному рецепту, составит 179,8 грн за килограмм. Это на 5,8% выше, чем в прошлом.

"Такое относительно незначительное удорожание символа нашей Пасхи обусловлено ощутимым снижением цен на яйца (почти на 30%), на сахар (-15%) и муку (-5%). Однако другие составляющие пасхи подорожали: масло сливочное (+16,4%) ), молоко (+13,6%), дрожжи (+9,6%), изюм (+15,6%)", — отметил Лупенко.

Источник: The Page

Сколько стоит пасхальная корзина в 2024 году

На семью из 4-х человек в ННЦ "Институт аграрной экономики" предлагает следующий перечень продуктов, которые кладут в пасхальную корзину:

кулич домашней выпечки: 1 кг;

яйца куриные С1: 10 шт.;

домашняя колбаса: 0,5 кг;

буженина: 0,5 кг;

сало: 0,5 кг;

твердый творог: 0,5 кг;

сливочное масло: 0,5 кг;

мягкий творог: 0,5 кг;

хрен: 250 г;

соль: 100-150 г;

помидоры: 0,5 кг;

огурцы: 0,5 кг;

яблоки: 0,5 кг;

вино "Кагор": 750 мл.

Источник: The Page

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 200 грн (380-420 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) — 250 грн (500-540 грн за 1 кг) Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года — (0,5 кг) — до 110 грн из расчета 210-280 грн за 1 кг,3%, сала — на 3,1%", — сообщают в ННЦ "Институт аграрной экономики".

Действительно, цены на сыр почти догнали цены на дорогую буженину. За последний год стоимость сыра выросла почти на треть и сейчас составляет в среднем 450–550 грн за килограмм. В то же время стоимость овощей практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Что еще стоит знать

Напомним, мы рассказывали, запрещает ли церковь работать на огороде и в саду в Страстную неделю и Пасху, считается ли это грехом, стоит ли ожидать из-за этого различных бед и неудач или это лишь предрассудки. В самом разгаре огородный и садовый сезоны. Хочется успеть сделать побольше дел, чтобы иметь большой урожай. Более того, для многих возможность поработать на приусадебном участке выпадает только в выходные.

Также мы писали, что должно быть на столе на Пасху в 2024 году. В этом году 5 мая верующие отметят светлый праздник Воскресения Христова. Старинная украинская традиция повелевает посещать церковь в Пасху, прославлять Воскресение Христа, освящать пасхальную корзину и возвращаться домой, чтобы насладиться праздничным обедом с освященными продуктами и разнообразными пасхальными блюдами.