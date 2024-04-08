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На українських АЗС знову зросли ціни — скільки коштуватиме пальне завтра

8 квітня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 9 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне в Україні за останню добу значно зросли. Вартість бензину та дизпального, а також автогазу, суттєво збільшилась. Найбільше здорожчав бензин марки A-92. Ціни на цей вид пального за добу в середньому зросли на 26 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 9 квітня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 9 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 9 квітня

За даними моніторингового сайту, 9 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,44 грн/л;
  • А-95 — 54,02 грн/л;
  • А-92 — 51,21 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,29 грн/л;
  • скраплений газ — 28,00 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,25 грн/л;
  • А-95 — 53,71 грн/л;
  • А-92 — 50,79 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,02 грн/л;
  • скраплений газ — 28,06 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 9 квітня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 9 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 квітня

9 квітня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 53,00 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, що не так з Tesla Cybertruck. Здається, що нержавіюча сталь розв'язала б усі проблеми з корозією автомобілів, але в реальності все не так просто. 

М и також писали, як в Україні дізнатися регіон реєстрації авто за номером. Сьогодні в Україні автомобільні номери випускаються відповідно до стандарту ДСТУ 4278:2012.

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