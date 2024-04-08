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На украинских АЗС снова выросли цены — сколько будет стоить топливо завтра

8 апреля 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине на 9 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на горючее в Украине за последние сутки значительно выросли. Стоимость бензина и дизтоплива, а также автогаза существенно увеличилась. Больше всего подорожал бензин марки A-92. Цены на этот вид топлива за сутки в среднем выросли на 26 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 9 апреля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 9 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 9 апреля

По данным мониторингового сайта, 9 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 57,44 грн/л;
  • А-95 — 54,02 грн/л;
  • А-92 — 51,21 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,29 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,00 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,25 грн/л;
  • А-95 — 53,71 грн/л;
  • А-92 — 50,79 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,02 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,06 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 9 апреля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 9 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 9 апреля

9 апреля топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 53,00 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что не так с Tesla Cybertruck. Кажется, что нержавеющая сталь разрешила бы все проблемы с коррозией автомобилей, но в реальности все не так просто.  

Мы также писали, как в Украине узнать регион регистрации авто по номеру. Сегодня в Украине автомобильные номера выпускаются в соответствии со стандартом ДСТУ 4278:2012.

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