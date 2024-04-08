Цены на топливо в Украине на 9 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на горючее в Украине за последние сутки значительно выросли. Стоимость бензина и дизтоплива, а также автогаза существенно увеличилась. Больше всего подорожал бензин марки A-92. Цены на этот вид топлива за сутки в среднем выросли на 26 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 9 апреля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 9 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 9 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,44 грн/л;

А-95 — 54,02 грн/л;

А-92 — 51,21 грн/л;

дизельное топливо — 54,29 грн/л;

сжиженный газ — 28,00 грн/л.

A-95+ — 57,25 грн/л;

А-95 — 53,71 грн/л;

А-92 — 50,79 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,02 грн/л;

сжиженный газ — 28,06 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 9 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

9 апреля топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 53,00 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Напомним, мы писали, что не так с Tesla Cybertruck. Кажется, что нержавеющая сталь разрешила бы все проблемы с коррозией автомобилей, но в реальности все не так просто.

Мы также писали, как в Украине узнать регион регистрации авто по номеру. Сегодня в Украине автомобильные номера выпускаются в соответствии со стандартом ДСТУ 4278:2012.