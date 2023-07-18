На Закарпатті в одному із сіл планують побудувати футбольне поле за 42 млн грн
На Закарпатті у селі Золотарьово за кошти із бюджету хочуть побудувати футбольне поле за 42,6 млн гривень. Водночас у селі живе всього 4 тисячі людей.
Про це стало відомо з оголошення у порталі держзакупівель Prozorro.
Деталі замовлення
Зазначається, що аукціон призначено на 24 липня. Наразі учасники ще продовжують подавати свої заявки.
Закінчити будівництво планують до 31 грудня 2024 року. Замовити футбольне поле вирішили у Відділі освіти, культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Драгівської сільської ради Хустського району Закарпатської області.
Скільки людей живе у Золотарьовому
Відомо, що на 2001 рік в цьому селі мешкало 4 226 жителів. Після цього в Україні офіційно не проводили перепис населення, тому скільки людей проживає там зараз, невідомо.
За інформацією Хустської військової адміністрації, там живе 4270 мешканців.
Нагадаємо, у Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.