На Закарпатті в одному із сіл планують побудувати футбольне поле за 42 млн грн

Футбольне поле. Ілюстративне фото: ЧЕline

На Закарпатті у селі Золотарьово за кошти із бюджету хочуть побудувати футбольне поле за 42,6 млн гривень. Водночас у селі живе всього 4 тисячі людей.

Про це стало відомо з оголошення у порталі держзакупівель Prozorro.

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Деталі замовлення

Зазначається, що аукціон призначено на 24 липня. Наразі учасники ще продовжують подавати свої заявки.

Закінчити будівництво планують до 31 грудня 2024 року. Замовити футбольне поле вирішили у Відділі освіти, культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Драгівської сільської ради Хустського району Закарпатської області.

Скільки людей живе у Золотарьовому

Відомо, що на 2001 рік в цьому селі мешкало 4 226 жителів. Після цього в Україні офіційно не проводили перепис населення, тому скільки людей проживає там зараз, невідомо.

За інформацією Хустської військової адміністрації, там живе 4270 мешканців.

Нагадаємо, у Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.