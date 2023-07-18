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На Закарпатті в одному із сіл планують побудувати футбольне поле за 42 млн грн

18 липня 2023 22:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Закарпатті в одному із сіл планують побудувати футбольне поле за 42 млн грн
Футбольне поле. Ілюстративне фото: ЧЕline
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Закарпатті у селі Золотарьово за кошти із бюджету хочуть побудувати футбольне поле за 42,6 млн гривень. Водночас у селі живе всього 4 тисячі людей. 

Про це стало відомо з оголошення у порталі держзакупівель Prozorro.

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Деталі замовлення

Зазначається, що аукціон призначено на 24 липня. Наразі учасники ще продовжують подавати свої заявки. 

Закінчити будівництво планують до 31 грудня 2024 року. Замовити футбольне поле вирішили у Відділі освіти, культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Драгівської сільської ради Хустського району Закарпатської області.

Скільки людей живе у Золотарьовому

Відомо, що на 2001 рік в цьому селі мешкало 4 226 жителів. Після цього в Україні офіційно не проводили перепис населення, тому скільки людей проживає там зараз, невідомо.

За інформацією Хустської військової адміністрації, там живе 4270 мешканців.

Нагадаємо, у Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.

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