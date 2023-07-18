На Закарпатье в одной из деревень планируют построить футбольное поле за 42 млн грн

Футбольное поле. Иллюстративное фото: ЧЕline

В Закарпатье в селе Золотарево за средства из бюджета хотят построить футбольное поле за 42,6 млн гривен. В то же время в селе живет всего 4 тысячи человек.

Об этом стало известно из объявления в портале госзакупок Prozorro.

Читайте также:

Детали заказа

Отмечается, что аукцион назначен на 24 июля. В настоящее время участники еще продолжают подавать свои заявки.

Закончить строительство планируется к 31 декабря 2024 года. Заказать футбольное поле решили в Отделе образования, культуры, молодежи, спорта и туризма исполнительного комитета Драговского сельского совета Хустского района Закарпатской области.

Сколько человек живет в Золотаревом

Известно, что на 2001 год в этом селе проживало 4 226 жителей. После этого в Украине официально не проводилась перепись населения, поэтому сколько людей проживает там сейчас, неизвестно.

По информации Хустской военной администрации, там живет 4 270 жителей.

Напомним, в Киеве планируют реконструировать транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.