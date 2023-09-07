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НАБУ повідомило підозру Коломойському у присвоєнні коштів ПриватБанку

7 вересня 2023 15:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
НАБУ повідомило підозру Коломойському у присвоєнні коштів ПриватБанку
Олігарх Ігор Коломойський у залі суду. Фото: Vladyslav Musienko/Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру у незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.

Про це повідомляє НАБУ.

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Підозра Коломойському у привласненні коштів ПриватБанку

За даними слідства, у першому кварталі 2015 року колишній ключовий власник банку, який одночасно очолював Дніпропетровську обласну адміністрацію, створив схему, метою якої було присвоєння коштів ПАТ КБ "ПриватБанк" на користь пов'язаної з ним офшорної структури та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

У ході цієї операції банк був змушений перерахувати зазначеній структурі понад 9,2 млрд гривень, мотивуючи це нібито купівлею власних облігацій за необґрунтовано високою ціною.

Нагадаємо, що 2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Після цього Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про запобіжний захід бізнесмену. Йдеться про укладання протягом 60 днів із альтернативою внесення застави.

У свою чергу, адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не вноситиме заставу у розмірі понад 509 млн гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.

 

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