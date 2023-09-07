Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow НАБУ сообщило подозрение Коломойскому в присвоении средств ПриватБанка arrow

НАБУ сообщило подозрение Коломойскому в присвоении средств ПриватБанка

7 сентября 2023 15:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
НАБУ сообщило подозрение Коломойскому в присвоении средств ПриватБанка
Олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Следователи НАБУ после согласия руководства САП донесли до экс-главного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд гривен. 

Об этом сообщает НАБУ.

Читайте также:

Подозрение Коломойскому в присвоении средств ПриватБанка

По данным следствия, в первом квартале 2015 года бывший ключевой владелец банка, который одновременно возглавлял Днепропетровскую областную администрацию, создал схему, целью которой было присвоение средств ПАО КБ "ПриватБанк" в интересах связанной с ним оффшорной структуры и расширение его владельческой доли в банке.

В ходе этой операции банк был вынужден перечислить указанной структуре более 9,2 млрд гривен, мотивируя это как якобы покупкой собственных облигаций по необоснованно высокой цене.

Напомним, что 2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

В свою очередь адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 млн гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз