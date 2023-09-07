НАБУ сообщило подозрение Коломойскому в присвоении средств ПриватБанка

Олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Следователи НАБУ после согласия руководства САП донесли до экс-главного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд гривен.

Об этом сообщает НАБУ.

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Подозрение Коломойскому в присвоении средств ПриватБанка

По данным следствия, в первом квартале 2015 года бывший ключевой владелец банка, который одновременно возглавлял Днепропетровскую областную администрацию, создал схему, целью которой было присвоение средств ПАО КБ "ПриватБанк" в интересах связанной с ним оффшорной структуры и расширение его владельческой доли в банке.

В ходе этой операции банк был вынужден перечислить указанной структуре более 9,2 млрд гривен, мотивируя это как якобы покупкой собственных облигаций по необоснованно высокой цене.

Напомним, что 2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

В свою очередь адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 млн гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.