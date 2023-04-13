Нафтогаз відсудив у РФ $5 млрд за активи в Криму — вердикт арбітражу

Засідання суду в Гаазі. Фото: google.com

Росія зобов'язана виплатити НАК "Нафтогаз Україна" 5 млрд доларів за протиправно захоплені активи в Криму. Такий вердикт Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

Про таке рішення арбітражу повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у Facebook.

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Деталі рішення

За його словами, Україні вдалося відсудити компенсацію за збитки та втрачене майно Нафтогазу на кримському півострові, починаючи з 2014 року.

"П'ять мільярдів доларів. Саме таку суму зобов’язав Росію виплатити на користь Нафтогазу Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі", — зазначив Чернишов.

Як відомо, НАК "Нафтогаз" вимагав стягнути з Росії 10 млрд доларів та відсотки. Однак суд вирішив, що обсяг компенсації має дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до експропріації.

У пресслужбі Нафтогазу додають, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Тож, у разі відмови РФ від добровільного виконання судового рішення, згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, Нафтогаз може почати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де містяться російські активи.

Що відомо про справу

Дане арбітражне провадження проти Росії ініціювали ще в жовтні 2016 року на підставі угоди між урядом України та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, більш відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій. Усні слухання стартували у Палаці миру в Гаазі у травні 2018-го.

У лютому 2019-го трибунал визнав свою юрисдикцію на розгляд справи та те, що Росія у порушення своїх зобов’язань за інвестиційною угодою незаконно експропріювала активи НАК "Нафтогаз". Другий етап арбітражного провадження стосувався лише визначення обсягу компенсації втрат НАКу.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз та Сполучені Штати домовилися протистояти будь-яким спробам росії дестабілізувати глобальні енергетичні ринки. Також представники США разом шукатимуть способи перекрити лазівки для обходу антиросійських санкцій.