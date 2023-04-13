Нафтогаз отсудил у РФ $5 млрд за активы в Крыму — вердикт арбитража

Заседание суда в Гааге. Фото: google.com

Россия обязана выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 5 млрд долларов за противоправно захваченные активы в Крыму. Таков вердикт Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

О таком решении арбитража сообщил глава правления компании Алексей Чернышев в Facebook.

Читайте также:

Детали решения

По его словам, Украине удалось отсудить компенсацию за убытки и утраченное имущество Нафтогаза на крымском полуострове, начиная с 2014 года.

"Пять миллиардов долларов. Именно такую сумму обязал Россию выплатить в пользу Нафтогаза Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге", — отметил Чернышев.

Как известно, НАК "Нафтогаз" потребовал взыскать с России 10 млрд долларов и проценты. Но суд решил, что объем компенсации должен быть равен справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до экспроприации.

В пресс-службе Нафтогаза добавляют, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. В случае отказа РФ от добровольного исполнения судебного решения, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз может начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся российские активы.

Что известно о деле

Данное арбитражное производство против России инициировали еще в октябре 2016 года на основании соглашения между правительством Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известном как украинско-российское соглашение о защите инвестиций. Устные слушания стартовали во Дворце мира в Гааге в мае 2018-го.

В феврале 2019 года трибунал признал свою юрисдикцию на рассмотрение дела и то, что Россия в нарушение своих обязательств по инвестиционному соглашению незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз". Второй этап арбитражного производства касался только определения объема компенсации потерь НАКа.

Напомним, недавно Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам России дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.