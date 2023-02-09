Нафтогаз запропонував J.P. Morgan співпрацю — деталі

Зокрема, компанія планує втілити проєкти зі збільшення видобутку вуглеводнів

Українська група "Нафтогаз" запропонувала найбільшому за обсягами активів банківському холдингу Сполучених Штатів J.P. Morgan співпрацю. Планує втілити проєкти зі збільшення видобутку та ефективнішого транспортування, зберігання вуглеводнів, а також у галузі відновлюваної енергетики.

Про це поінформував пресцентр компанії.

Деталі

Як зазначив голова НАК "Нафтогаз Україні" Олексій Чернишов, Україна є резервом енергетичної безпеки усієї Європи, тому залучення інвестицій в український нафтогазовий сектор є питанням, яке вимагає негайного вирішення.

"Україна потребує партнерів, які допоможуть їй у відновленні. Ми сподіваємося на співпрацю у цьому з J.P. Morgan", — наголосив посадовець.

У пресслужбі зауважили, що Чернишов провів зустріч із американською делегацією J.P. Morgan.

Запаси природного газу

Раніше Чернишов розповідав, що компанії "Нафтогаз" вдалося забезпечити необхідні обсяги "блакитного палива" для стабільного проходження цього опалювального сезону.

"Газу вистачить для проходження цієї зими. Нафтогаз забезпечив обсяги газу, необхідні країні для проходження решти цього опалювального сезону. Робимо все, щоб українці були з теплом", — зауважив він.

Посадовець зазначав, що Україна планує наростити обсяги імпорту на міжнародних ринках, адже саме зараз там тримаються рекордно низькі ціни. Компанія домовилася про грантову допомогу на суму 188,8 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це дозволить закупити за кордоном достатню кількість природного газу для нормального завершення опалювального сезону.

Подальші плани Нафтогазу

Очільник НАК "Нафтогаз" розповів, що вже зараз розпочинають підготовку до опалювального сезону 2023-2024. Зокрема, розраховують наростити власний видобуток газу.

"Але розраховувати на імпорт у наступні періоди не потрібно. Україні стратегічно важливо активізувати системну роботу над збільшенням власного видобутку", — написав Чернишов.

Так, Нафтогаз запланував збільшити цьогорічний видобуток на 1 млрд кубів. Компанія хоче цьогоріч розробити 12 свердловин на заході країни.

Нагадаємо, раніше міністри енергетики країн Європейського союзу домовилися про обмеження цін на газ. Їх встановили на рівні 180 доларів. Обмеження може бути активовано, починаючи з 15 лютого 2023 року, як вказано в документі з деталями остаточної угоди.

Також ми писали, що країни Європи постраждали приблизно на 1 трлн доларів через стрімке зростання витрат на енергоносії на тлі війни, розв'язаної росією в Україні. Експерти переконані, що найглибша криза десятиліття тільки починається.