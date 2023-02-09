Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Нафтогаз предложил JP Morgan инвестировать в компанию: детали arrow

Нафтогаз предложил JP Morgan инвестировать в компанию: детали

9 февраля 2023 14:08
lis.jpg - Ксения Лисновская
Нафтогаз предложил JP Morgan сотрудничество.
В частности, компания планирует реализовать проекты по увеличению добычи углеводородов
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинская группа "Нафтогаз" предложила крупнейшему по объемам активам банковскому холдингу Соединенных Штатов JP Morgan сотрудничество. Планирует реализовать проекты по увеличению добычи и более эффективной транспортировки, хранения углеводородов, а также в области возобновляемой энергетики.

Об этом сообщил пресс-центр компании.

Читайте также:

Подробности

Как отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, Украина является резервом энергетической безопасности всей Европы, поэтому привлечение инвестиций в украинский нефтегазовый сектор является вопросом, требующим немедленного решения.

"Украина нуждается в партнерах, которые помогут ей в восстановлении. Мы надеемся на сотрудничество в этом с JP Morgan", — подчеркнул чиновник.

В пресс-службе отметили, что Чернышев провел встречу с американской делегацией JP Morgan.

Запасы природного газа

Ранее Чернышев рассказывал, что компании "Нефтегаз" удалось обеспечить необходимые объемы "голубого топлива" для стабильного прохождения этого отопительного сезона.

"Газа хватит для прохождения этой зимы. Нафтогаз обеспечил объемы газа, необходимые стране для прохождения остального отопительного сезона. Делаем все, чтобы украинцы были с теплом", — отметил он.

Чиновник отмечал, что Украина планирует нарастить объемы импорта на международных рынках, ведь именно сейчас там держатся рекордно низкие цены. Компания договорилась о грантовой помощи на сумму 188,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа для нормального завершения отопительного сезона.

Дальнейшие планы Нафтогаза

Глава НАК "Нафтогаз" рассказал, что уже сейчас приступают к подготовке к отопительному сезону 2023-2024. В частности, рассчитывают нарастить собственную добычу газа.

"Но рассчитывать на импорт в последующие периоды не нужно. Украине стратегически важно активизировать системную работу по увеличению собственной добычи", — написал Чернышев.

Так, Нафтогаз запланировал увеличить добычу этого года на 1 млрд кубов. Компания хочет разработать в этом году 12 скважин на западе страны.

Напомним, ранее министры энергетики стран Европейского союза договорились об ограничении цен на газ. Их установили на уровне 180 долларов. Ограничение может быть активировано начиная с 15 февраля 2023 года, как указано в документе с деталями окончательного соглашения.

Также мы писали, что страны Европы пострадали примерно на 1 трлн долларов из-за стремительного роста расходов на энергоносители на фоне войны, развязанной россией в Украине. Эксперты убеждены, что глубочайший кризис десятилетия только начинается.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:20 Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

18:03 Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:57 Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о дочери и внуках в россии: "Все прослушивается"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:55 Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине

Эксклюзив

17:40 Угрозы для Одесской области нет: россияне не рискнут идти в наступление в этом направлении — Резников

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

17:27 Сколько сотрудников Минобороны и ВСУ привлекли к ответственности после аудитов: ответ Резникова

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

Новина з відео

17:05 "От нас зависит безопасность всей Европы": Президент Украины обратился к Евросовету

Эксклюзив

16:40 Литва предоставит Украине зенитные комплексы для борьбы с Иранскими дронами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Актуальное по теме

None 9 Февраль 17:22

Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

None 9 Февраль 18:08

"Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

None 9 Февраль 18:02

Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу

None 9 Февраль 15:48

Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB