Нафтогаз предложил JP Morgan сотрудничество.

В частности, компания планирует реализовать проекты по увеличению добычи углеводородов

Украинская группа "Нафтогаз" предложила крупнейшему по объемам активам банковскому холдингу Соединенных Штатов JP Morgan сотрудничество. Планирует реализовать проекты по увеличению добычи и более эффективной транспортировки, хранения углеводородов, а также в области возобновляемой энергетики.

Об этом сообщил пресс-центр компании.

Подробности

Как отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, Украина является резервом энергетической безопасности всей Европы, поэтому привлечение инвестиций в украинский нефтегазовый сектор является вопросом, требующим немедленного решения.

"Украина нуждается в партнерах, которые помогут ей в восстановлении. Мы надеемся на сотрудничество в этом с JP Morgan", — подчеркнул чиновник.

В пресс-службе отметили, что Чернышев провел встречу с американской делегацией JP Morgan.

Запасы природного газа

Ранее Чернышев рассказывал, что компании "Нефтегаз" удалось обеспечить необходимые объемы "голубого топлива" для стабильного прохождения этого отопительного сезона.

"Газа хватит для прохождения этой зимы. Нафтогаз обеспечил объемы газа, необходимые стране для прохождения остального отопительного сезона. Делаем все, чтобы украинцы были с теплом", — отметил он.

Чиновник отмечал, что Украина планирует нарастить объемы импорта на международных рынках, ведь именно сейчас там держатся рекордно низкие цены. Компания договорилась о грантовой помощи на сумму 188,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа для нормального завершения отопительного сезона.

Дальнейшие планы Нафтогаза

Глава НАК "Нафтогаз" рассказал, что уже сейчас приступают к подготовке к отопительному сезону 2023-2024. В частности, рассчитывают нарастить собственную добычу газа.

"Но рассчитывать на импорт в последующие периоды не нужно. Украине стратегически важно активизировать системную работу по увеличению собственной добычи", — написал Чернышев.

Так, Нафтогаз запланировал увеличить добычу этого года на 1 млрд кубов. Компания хочет разработать в этом году 12 скважин на западе страны.

Напомним, ранее министры энергетики стран Европейского союза договорились об ограничении цен на газ. Их установили на уровне 180 долларов. Ограничение может быть активировано начиная с 15 февраля 2023 года, как указано в документе с деталями окончательного соглашения.

Также мы писали, что страны Европы пострадали примерно на 1 трлн долларов из-за стремительного роста расходов на энергоносители на фоне войны, развязанной россией в Украине. Эксперты убеждены, что глубочайший кризис десятилетия только начинается.