Нафтогаз повідомив про поновлення доступу до послуг після кібератаки

Офіс компанії Нафтогаз. Фото: Naftogaz

У НАК "Нафтогаз України" повідомили про повне відновлення роботи онлайн-послуг після масштабної кібератаки на один із дата-центрів. Проблеми, які виникли через це, усунули.

Про це повідомляє пресцентр Нафтогазу.

Читайте також:

Відновлення роботи онлайн-послуг Нафтогазу

"Роботу всіх онлайн-сервісів Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та Газмереж відновлено", — йдеться у повідомленні компанії.

Станом на 29 січня всі сайти та кол-центр компаній знову працюють у штатному режимі. Українці знову можуть користуватися веб-ресурсами компанії.

У пресслужбі перепросили за тимчасові незручності та подякували клієнтам за розуміння й підтримку.

Джерело: Нафтогаз

Що відомо про кібератаку на Нафтогаз

25 січня у групі "Нафтогаз України" заявили про масштабну кібератаку на один із дата-центрів, через що виникли проблеми із доступом до низки сервісів компанії. Також не працював кол-центр.

У компанії повідомили, що спеціалісти одразу почали працювати над тим, щоб усунути проблему.

Що ще варто знати

Нагадаємо, із січня 2024 року побутовим споживачам почне надходити третя квитанція за природний газ, яка стосується утримання внутрішньобудинкових систем. У "Нафтогаз України" оприлюднили вартість послуги, яка для всіх різнитиметься.

Також ми писали, що у лютому 2024 року заплатять за природний газ більше, з огляду на іншу вартість доставки ресурсу, а також новий платіж за обслуговування газових мереж. Постачальники оприлюднили орієнтовні тарифи.