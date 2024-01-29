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Нафтогаз сделал важное предупреждение — касается всех

29 января 2024 08:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз сообщил о возобновлении доступа к услугам после кибератаки
Офис компании Нафтогаз. Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о полном возобновлении работы онлайн-услуг после масштабной кибератаки на один из дата-центров. Проблемы, возникшие из-за этого, устранили.

Об этом сообщает пресс-центр Нафтогаза.

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Возобновление работы онлайн-услуг Нафтогаза

"Работа всех онлайн-сервисов Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и Газсетей возобновлена", — говорится в сообщении компании.

По состоянию на 29 января все сайты и колл-центр компаний снова работают в штатном режиме. Украинцы снова могут пользоваться веб-ресурсами компании.

В пресс-службе извинились за временные неудобства и поблагодарили клиентов за понимание и поддержку.

 

Нефтегаз
Источник: Нафтогаз

Что известно о кибератаке на Нафтогаз

25 января в группе "Нафтогаз Украины" заявили о масштабной кибератаке на один из дата-центров, из-за чего возникли проблемы с доступом к ряду сервисов компании. Также не работал колл-центр.

В компании сообщили, что специалисты сразу начали работать над тем, чтобы устранить проблему.

Что еще стоит знать

Напомним, с января 2024 года бытовым потребителям начнет поступать третья квитанция за газ, касающаяся содержания внутридомовых систем. В "Нафтогазе Украины" обнародовали стоимость услуги, которая для всех будет отличаться.

Также мы писали, что в феврале 2024 года заплатят за природный газ больше, учитывая другую стоимость доставки ресурса, а также новый платеж за обслуживание газовых сетей. Поставщики обнародовали ориентировочные тарифы.

Нафтогаз
онлайн-услуги
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