Найбільшим ритейлерам в Україні бракує чоловічих рук — в чому причина

Вантажники. Ілюстративне фото: сайт "Вантажники Львів"

Найбільшим ритейлерам в Україні не вистачає людей, на посади яких потрібні чоловіки. В січні 2023 року на одне місце серед ритейлерів було п'ять претендентів, а наразі лише двоє.

Про це пише видання Forbes у вівторок, 20 лютого.

За дослідженням Асоціації ритейлерів України та компанії robota.ua, в грудні 2023 року кількість вакансій підвищилася на 94% до довоєнного часу. Проте впродовж минулого року кількість претендентів на відповідні посади швидко падала.

Що стало причиною кадрового голоду

Причинами такої ситуації є:

виїзд громадян України за кордон;

падіння споживчого попиту;

небажання чоловіків влаштовуватися на офіційну роботу.

У пресслужбі "АТБ-маркет" пояснили для журналістів, що чоловіки не хочуть офіційно влаштовуватися на місце роботи, адже компанія одразу подає їхні дані до ТЦК. Загалом у найбільшого українського ритейлера мобілізовано приблизно 10% від загальної кількості персоналу серед чоловіків, тобто чотири тисячі людей.

Такої ж кризи зазнали компанії Auchan та Comfy.

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