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Найбільшим ритейлерам в Україні бракує чоловічих рук — в чому причина

21 лютого 2024 00:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Найбільшим ритейлерам в Україні бракує чоловічих рук — в чому причина
Вантажники. Ілюстративне фото: сайт "Вантажники Львів"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Найбільшим ритейлерам в Україні не вистачає людей, на посади яких потрібні чоловіки. В січні 2023 року на одне місце серед ритейлерів було п'ять претендентів, а наразі лише двоє.

Про це пише видання Forbes у вівторок, 20 лютого.

За дослідженням Асоціації ритейлерів України та компанії robota.ua, в грудні 2023 року кількість вакансій підвищилася на 94% до довоєнного часу. Проте впродовж минулого року кількість претендентів на відповідні посади швидко падала. 

Що стало причиною кадрового голоду

Причинами такої ситуації є:

  • виїзд громадян України за кордон;
  • падіння споживчого попиту;
  • небажання чоловіків влаштовуватися на офіційну роботу.

У пресслужбі "АТБ-маркет" пояснили для журналістів, що чоловіки не хочуть офіційно влаштовуватися на місце роботи, адже компанія одразу подає їхні дані до ТЦК. Загалом у найбільшого українського ритейлера мобілізовано приблизно 10% від загальної кількості персоналу серед чоловіків, тобто чотири тисячі людей. 

Такої ж кризи зазнали компанії Auchan та Comfy.

Нагадаємо, раніше фахівці розповіли, як українцю перевірити майбутнього роботодавця. Успішно влаштуватися без ризиків на роботу можна, якщо дотримуватися чотирьох порад. 

Також ми писали, що бригада "Азов" шукає на роботу зварювальників, які повинні вміти зварювати металеві конструкції, замінювати та посилювати зварні з'єднання та виготовляти локальні металоконструкції.

АТБ
Ашан
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чоловіки

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