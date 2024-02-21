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Крупнейшим ритейлерам в Украине не хватает мужских рук — в чем причина

21 февраля 2024 00:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Крупнейшим ритейлерам в Украине не хватает мужских рук — в чем причина
Грузчики. Иллюстративное фото: сайт "Грузчики Львов"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Крупнейшим ритейлерам в Украине не хватает людей, на должности которых нужны мужчины. В январе 2023 года на одно место в ритейлере было пять претендентов, а сейчас только двое.

Об этом пишет издание "Forbes" во вторник, 20 февраля.

Согласно исследованию Ассоциации ритейлеров Украины и компании robota.ua, в декабре 2023 года количество вакансий повысилось на 94% до довоенного времени. Однако в течение прошлого года количество претендентов на соответствующие должности быстро падало.

Что стало причиной кадрового голода

Причинами такой ситуации являются:

  • выезд граждан Украины за границу;
  • падение потребительского спроса;
  • нежелание мужчин устраиваться на официальную работу.

В пресс-службе "АТБ-маркет" объяснили для журналистов, что мужчины не хотят официально устраиваться на место работы, ведь компания сразу подает их данные в ТЦК. Всего у крупнейшего украинского ритейлера мобилизовано примерно 10% от общего количества персонала среди мужчин, то есть четыре тысячи человек.

Такой же кризис испытали компании Auchan и Comfy.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как украинцу проверить будущего работодателя. Успешно устроиться без рисков на работу можно, если придерживаться четырех советов.

Также мы писали, что бригада "Азов" ищет на работу сварщиков, которые должны уметь сваривать металлические конструкции, заменять и усиливать сварные соединения и изготавливать локальные металлоконструкции.

АТБ
Ашан
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