Крупнейшим ритейлерам в Украине не хватает мужских рук — в чем причина

Грузчики. Иллюстративное фото: сайт "Грузчики Львов"

Крупнейшим ритейлерам в Украине не хватает людей, на должности которых нужны мужчины. В январе 2023 года на одно место в ритейлере было пять претендентов, а сейчас только двое.

Об этом пишет издание "Forbes" во вторник, 20 февраля.

Согласно исследованию Ассоциации ритейлеров Украины и компании robota.ua, в декабре 2023 года количество вакансий повысилось на 94% до довоенного времени. Однако в течение прошлого года количество претендентов на соответствующие должности быстро падало.

Что стало причиной кадрового голода

Причинами такой ситуации являются:

выезд граждан Украины за границу;

падение потребительского спроса;

нежелание мужчин устраиваться на официальную работу.

В пресс-службе "АТБ-маркет" объяснили для журналистов, что мужчины не хотят официально устраиваться на место работы, ведь компания сразу подает их данные в ТЦК. Всего у крупнейшего украинского ритейлера мобилизовано примерно 10% от общего количества персонала среди мужчин, то есть четыре тысячи человек.

Такой же кризис испытали компании Auchan и Comfy.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как украинцу проверить будущего работодателя. Успешно устроиться без рисков на работу можно, если придерживаться четырех советов.

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