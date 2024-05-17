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Нардеп попередив про підвищення тарифів на електроенергію — коли зростуть ціни

17 травня 2024 16:46
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Ірина Шпак
редактор
В Україні зростуть тарифи на світло — на скільки та коли підвищать ціни
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Тарифи на світло, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. В Кабінеті міністрів Україні наразі тривають активні обговорення про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в бліцінтерв’ю "Телеграфу".

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На скільки зростуть тарифи

За словами нардепа, в Кабміні планують підняти тарифи на електроенергію до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Проте Нагорняк наголошує, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а на розвиток власної генерації.

"Кошти, отримані від підняття тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива", — пояснив він.

Повернення до графіків відключення

Нардеп також пояснив, чому в Україні повернулись до графіків відключення електроенергії. 

"Прохолодна травнева погода змусила багатьох українців використовувати для опалення електроприлади. В цілому по країні більш ніж на 1000 мВт зросло споживання електроенергії. Другий фактор — атомні електростанції знизили виробництво десь на 500 мВт", — зазначив він.

Водночас Нагорняк підкреслив, що найближчими днями ситуація може покращитись, але не у вечірні піки, тому що навіть імпорт електрики зараз не перекриває нестачу. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, народний депутат Олександр Юрченко розповів в ефірі Ранок.LIVE, що за цю весну РФ завдала збитків українській критичній інфраструктурі на 12,5 млрд доларів. Що стосується української енергетики, то за останній тиждень вона постраждала приблизно на 1 млрд доларів.

Ми також писали, що економіст Юрій Корольчук вважає, що тарифи на електроенергію потрібно підвищувати. Але робити це, на його думку, слід поступово, зважаючи постачальника, пальне, ремонтні роботи та закупівлю обладнання. 

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
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сфера енергетики
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