В Украине вырастут тарифы на свет — на сколько и когда повысят цены

Нардеп предупредил о повышении тарифов на электроэнергию — когда вырастут цены
Тарифы на свет, возможно, возрастут уже с 1 июня. В Кабинете министров Украины продолжаются активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в блицинтервью "Телеграфу".
На сколько вырастут тарифы
По словам нардепа, в Кабмине планируется поднять тарифы на электроэнергию до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Однако Нагорняк отмечает, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а на развитие собственной генерации.
"Средства, полученные от поднятия тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственное поколение для нас сейчас очень важно", — пояснил он.
Возврат к графикам отключения
Нардеп также объяснил, почему в Украине вернулись к графику отключения электроэнергии.
"Прохладная майская погода заставила многих украинцев использовать для отопления электроприборы. В целом по стране более чем на 1000 мВт выросло потребление электроэнергии. Второй фактор — атомные электростанции снизили производство где-то на 500 мВт", — отметил он.
Нагорняк подчеркнул, что в ближайшие дни ситуация может улучшиться, но не в вечерние пики, потому что даже импорт электричества сейчас не перекрывает недостаток.
Что еще стоит знать
Напомним, народный депутат Александр Юрченко рассказал в эфире Ранок.LIVE, что за эту весну РФ нанесла ущерб украинской критической инфраструктуре на 12,5 млрд долларов. Что касается украинской энергетики, за последнюю неделю она пострадала примерно в 1 млрд долларов.
Мы также писали, что экономист Юрий Корольчук считает, что тарифы на электроэнергию следует повышать. Но делать, по его мнению, это следует постепенно, учитывая поставщика, горючее, ремонтные работы и закупку оборудования.
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