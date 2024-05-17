В Украине вырастут тарифы на свет — на сколько и когда повысят цены

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Тарифы на свет, возможно, возрастут уже с 1 июня. В Кабинете министров Украины продолжаются активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в блицинтервью "Телеграфу".

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По словам нардепа, в Кабмине планируется поднять тарифы на электроэнергию до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Однако Нагорняк отмечает, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а на развитие собственной генерации.

"Средства, полученные от поднятия тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственное поколение для нас сейчас очень важно", — пояснил он.

Возврат к графикам отключения

Нардеп также объяснил, почему в Украине вернулись к графику отключения электроэнергии.

"Прохладная майская погода заставила многих украинцев использовать для отопления электроприборы. В целом по стране более чем на 1000 мВт выросло потребление электроэнергии. Второй фактор — атомные электростанции снизили производство где-то на 500 мВт", — отметил он.

Нагорняк подчеркнул, что в ближайшие дни ситуация может улучшиться, но не в вечерние пики, потому что даже импорт электричества сейчас не перекрывает недостаток.

Что еще стоит знать

Напомним, народный депутат Александр Юрченко рассказал в эфире Ранок.LIVE, что за эту весну РФ нанесла ущерб украинской критической инфраструктуре на 12,5 млрд долларов. Что касается украинской энергетики, за последнюю неделю она пострадала примерно в 1 млрд долларов.

Мы также писали, что экономист Юрий Корольчук считает, что тарифы на электроэнергию следует повышать. Но делать, по его мнению, это следует постепенно, учитывая поставщика, горючее, ремонтные работы и закупку оборудования.