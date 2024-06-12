Вигідний вид валютообміну — українці зможуть купувати готівкову валюту за безготівку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) офіційно дозволив банкам запустити для населення ще один вид купівлі іноземної валюти — готівкової валюти за безготівкову гривню (з оплатою з поточного рахунку). Максимальний обсяг — до 100 тисяч гривень на день.

Відповідне роз'яснення міститься у листі НБУ №40-0009/41356, який опинився у розпорядженні видання "Страны".

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Як це працює

Подібні транзакції зазвичай здійснюються через карткові рахунки. Клієнт перераховує банку 100 тисяч гривень з картки, а в обмін отримує в касі іноземну валюту, наприклад, долари. За поточним курсом 40,90 грн за долар, ці 100 тисяч гривень дозволять придбати приблизно 2,4 тисячі доларів.

Наскільки це вигідно

Такий спосіб придбання валюти може бути вигіднішим за звичайний готівковий обмін, особливо якщо кошти надходять на картковий рахунок (зарплата тощо). Адже, щоб придбати 2,4 тисячі доларів, фізичній особі потрібно спочатку зняти з рахунку 100 тисяч гривень у банкоматі чи касі. Банки зазвичай стягують стандартну комісію в розмірі 1% від суми за таку операцію. Для 100 тисяч гривень це означає додаткові витрати в розмірі 1 тисячі гривень. Проте при купівлі готівкової іноземної валюти з картки комісія може не стягуватися, що робить цей метод більш вигідним.

Які способи купівлі валюти існують в Україні під час великої війни

Новий спосіб купівлі інвалюти для фізосіб став четвертим варіантом у воєнний час. До цього діяло три:

Купити готівкову інвалюту у касі за готівкову гривню. Обмеження за сумою було знято Нацбанком з грудня 2023 року, проте збережено вимогу щодо обов'язкового фінансового моніторингу з копіюванням документом від 400 тис. грн (інформація автоматично піде до Держфінмоніторингу). Купити безготівкову валюту з поточного рахунку (з правом миттєвого зняття) обсягом до 50 тис. грн на місяць. Купити безготівкову валюту з обов'язковим розміщенням на 3-місячний депозит обсягом до 200 тис. грн на місяць.

У повідомленні сказано, що деякі фінустанови ще до листа НБУ №40-0009/41356 проводили для окремих клієнтів 100-тисячний валютообмін безготівки на готівку, проте послуга не була масовою і надавалась лише обраним клієнтам.

Коли це почне працювати

Хоча Нацбанк дозволив купівлю готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти до 100 тисяч гривень на день, поки що невідомо, коли банки масово впровадять цю послугу. Це питання варто уточнювати у контакт-центрах банків. Згідно з листом №40-0009/41356, підписаним заступником голови НБУ Дмитром Олійником, банки повинні інформувати своїх клієнтів про можливість такого валютообміну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні підвищиться до 41 гривні. За песимістичного — 42 гривні.

Ми також писали, що в Україні у травні 2024 року різко зріс попит на безготівкову валюту. Національний банк України пояснює це збільшенням бюджетних видатків через надходження міжнародної допомоги у березні та квітні.