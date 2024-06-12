Выгодный вид валютообмена — украинцы смогут покупать наличную валюту за безнал

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) официально разрешил банкам запустить для населения еще один вид покупки иностранной валюты – наличной валюты за безналичную гривну (с оплатой с текущего счета). Максимальный объем — до 100 тысяч гривен в день.

Соответствующее разъяснение содержится в письме НБУ №40-0009/41356 , оказавшемся в распоряжении издания "Страна".

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Как это работает

Подобные транзакции обычно производятся через карточные счета. Клиент перечисляет банку 100 тысяч гривен с карты, а в обмен получает в кассе иностранную валюту, например доллары. По текущему курсу 40,90 гривен за доллар, эти 100 тысяч гривен позволят приобрести примерно 2,4 тысячи долларов.

Насколько это выгодно

Такой способ приобретения валюты может быть выгоднее обычного наличного обмена, особенно если средства поступают на карточный счет (зарплата и т.п.). Ведь чтобы приобрести 2,4 тысячи долларов, физическому лицу нужно сначала снять со счета 100 тысяч гривен в банкомате или кассе. Банки обычно взимают стандартную комиссию в размере 1% от суммы такой операции. Для 100 тысяч гривен это означает дополнительный расход в размере 1 тысячи гривен. Однако при покупке наличной иностранной валюты с карты комиссия может не взиматься, что делает этот метод более выгодным.

Какие способы покупки валюты существуют в Украине во время войны

Новый способ покупки инвалюты для физлиц стал четвёртым вариантом в военное время. До этого действовало три:

Купить наличную инвалюту в кассе за наличную гривну. Ограничение по сумме было снято Нацбанком с декабря 2023 года, однако соблюдено требование об обязательном финансовом мониторинге с копированием документом от 400 тыс. грн (информация автоматически пойдет в Госфинмониторинг). Купить безналичную валюту с текущего счета (с правом мгновенного снятия) в объеме до 50 тыс. грн в месяц. Купить безналичную валюту с обязательным размещением на 3-месячный депозит в объеме до 200 тыс. грн в месяц.

В сообщении сказано, что некоторые финучреждения еще до письма НБУ №40-0009/41356 проводили для отдельных клиентов 100-тысячный валютообмен безналичных денег, однако услуга не была массовой и предоставлялась только избранным клиентам.

Когда это начнет работать

Хотя Нацбанк разрешил покупку наличной иностранной валюты за безналичные средства до 100 тысяч гривен в день, пока неизвестно, когда банки внедрят эту услугу массово. Этот вопрос следует уточнять в контакт-центрах банков. Согласно письму №40-0009/41356, подписанному заместителем главы НБУ Дмитрием Олейником, банки должны информировать своих клиентов о возможности такого валютообмена.

Что еще стоит знать

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине повысится до 41 гривен. При пессимистическом — 42 гривен.

Мы также писали, что в Украине в мае 2024 года резко возрос спрос на безналичную валюту. Национальный банк Украины объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи в марте и апреле.