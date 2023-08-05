Україна через припинення зернової угоди недоотримає 2 мільярди

Балкер FULMAR'S зі збіжжям. Фото: Олександр Кубраков

Через припинення дії зернового коридору 17 липня, бюджет України недоотримає 2 мільярди доларів валютного виторгу. Але наразі у новий макроекономічний прогноз в НБУ не закладали його відновлення.

Про це повідомив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимир Лепушинський.

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За його словами, проблеми з експортом почалися ще до блокування портів, через російське блокування Чорного моря та через зменшення переказів від трудових мігрантів.

"Однак оскільки економіка України дуже адаптивна, ми вже маємо альтернативні маршрути постачання", — сказав Лепушинський.

На що вплине зупинка зернового коридору

швидкість експорту зерна — те, що не експортується цього року, буде експортовано наступного;

валютний виторг — за оцінками Нацбанку цього року він буде менший за минулий на 2 млрд доларів.

Також як позитивний ризик для прогнозу, в НБУ розглядають можливість відновлення руху зерновим коридором і це покращить перспективи експорту.

Нагадаємо, Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 43 російських судна.

Раніше ми писали, що військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.