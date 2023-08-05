Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нацбанк порахував, у скільки обійдеться Україні зупинка зернового коридору arrow

Нацбанк порахував, у скільки обійдеться Україні зупинка зернового коридору

5 серпня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна через припинення зернової угоди недоотримає 2 мільярди
Балкер FULMAR'S зі збіжжям. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через припинення дії зернового коридору 17 липня, бюджет України недоотримає 2 мільярди доларів валютного виторгу. Але наразі у новий макроекономічний прогноз в НБУ не закладали його відновлення.

Про це повідомив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимир Лепушинський.

Читайте також:

За його словами, проблеми з експортом почалися ще до блокування портів, через російське блокування Чорного моря та через зменшення переказів від трудових мігрантів.

"Однак оскільки економіка України дуже адаптивна, ми вже маємо альтернативні маршрути постачання", — сказав Лепушинський.

На що вплине зупинка зернового коридору

  • швидкість експорту зерна — те, що не експортується цього року, буде експортовано наступного;
  • валютний виторг — за оцінками Нацбанку цього року він буде менший за минулий на 2 млрд доларів.

Також як позитивний ризик для прогнозу, в НБУ розглядають можливість відновлення руху зерновим коридором і це покращить перспективи експорту.

Нагадаємо, Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 43 російських судна.

Раніше ми писали, що військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз