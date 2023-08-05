Украина из-за прекращения зерновой сделки недополучит 2 миллиарда

Балкер FULMAR'S с зерном. Фото: Александр Кубраков

Из-за прекращения действия зернового коридора 17 июля бюджет Украины недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки. Но в новый макроэкономический прогноз в НБУ не закладывали его восстановление.

Об этом сообщил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский.

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По его словам, проблемы с экспортом начались еще до блокировки портов, из-за российской блокировки Черного моря и из-за уменьшения переводов от трудовых мигрантов.

"Однако поскольку экономика Украины очень адаптивна, у нас уже есть альтернативные маршруты поставки", — сказал Лепушинский.

На что повлияет остановка зернового коридора

скорость экспорта зерна — то, что не экспортируется в этом году, будет экспортировано в следующем;

валютная выручка — по оценкам Нацбанка в этом году она будет меньше прошедшей на 2 млрд долларов.

Также как положительный риск для прогноза, в НБУ рассматривают возможность возобновления движения по зерновому коридору и это улучшит перспективы экспорта.

Напомним, Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам и обстреливают портовую инфраструктуру. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 43 российских судна.

Ранее мы писали, что военно-морские эксперты выражают оговорки о возможных провокациях российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.