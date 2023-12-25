Курс гривні — НБУ посилює підтримку нацвалюти в Україні

Будівля Нацбанку. Фото: NBU

Упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.

Про це інформує пресслужба регулятора.

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Відповідно до даних, наданих Національним банком, протягом цього періоду регулятор продав із золотовалютних резервів 978,4 млн доларів, а придбав 1,13 млн доларів.

Згідно з валютними інтервенціями, обсяги продажів цього тижня зросли на 114,7 млн доларів проти попереднього тижня, коли вони становили 863,7 млн доларів. Водночас, обсяги купівлі зменшилися, адже попередній показник становив 1,2 млн доларів.

НБУ восени здійснив перехід від режиму фіксованого курсу у 36,56 грн/дол. до "керованої курсової гнучкості". У зв'язку з цим офіційний курс долара почав змінюватися фактично одразу, відповідно до ринкових умов. Таким чином, регулятор позначив поступовий перехід до валютної лібералізації, а також відмову від директивного встановлення валютного курсу.

Загалом з початку року Національний банк продав валюти на суму 27,94 млрд доларів та придбав на 219 млн доларів, що говорить про активну валютну політику та адаптацію до змін на світових фінансових ринках.

Який зараз курс долара

За інформацією Нацбанку, на 25 грудня офіційний курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,55 грн (-0,04).

Тривалий час американська валюта перебувала нижче позначки 37,00 грн, а 14 грудня змінила відповідний тренд. Відтоді долар дорожчає.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку оцінили ситуацію на українському валютному ринку під кінець 2023 року. Стверджують, що певна девальвація гривні зумовлена зростанням попиту на іноземну валюту.

Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.