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Национальный банк усиливает поддержку гривны в Украине

25 декабря 2023 11:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс гривны — НБУ усиливает поддержку нацвалюты в Украине
Здание Национального банка. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

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Согласно данным, предоставленным Национальным банком, в течение этого периода регулятор продал из золотовалютных резервов 978,4 млн долларов, а приобрел 1,13 млн долларов.

Согласно валютным интервенциям, объемы продаж на этой неделе выросли на 114,7 млн долларов против предыдущей недели, когда они составили 863,7 млн долларов. В то же время объемы покупки уменьшились, ведь предыдущий показатель составил 1,2 млн долларов.

НБУ осенью совершил переход от режима фиксированного курса в 36,56 грн/долл. к "управляемой курсовой гибкости". В связи с этим официальный курс доллара начал меняться фактически сразу в соответствии с рыночными условиями. Таким образом регулятор обозначил постепенный переход к валютной либерализации, а также отказ от директивного установления валютного курса.

В целом с начала года Национальный банк продал валюты на сумму 27,94 млрд долларов и приобрел на 219 млн долларов, что говорит об активной валютной политике и адаптации к изменениям на мировых финансовых рынках.

Какой сейчас курс доллара

По информации Нацбанка, на 25 декабря официальный курс установлен на следующем уровне:

  • доллар — 37,55 грн (-0,04).

Долгое время американская валюта находилась ниже отметки 37,00 грн, а 14 декабря сменила соответствующий тренд. С этого времени доллар дорожает.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке оценили ситуацию на украинском валютном рынке к концу 2023 года. Утверждают, что определенная девальвация гривны обусловлена ростом спроса на иностранную валюту.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023-го изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

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