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Названо три сценарії розвитку сценарію в енергосистемі України восени та взимку

1 вересня 2023 09:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Названо три сценарії розвитку сценарію в енергосистемі України восени та взимку
Енергосистема України. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Напередодні зими Україна турбується не лише про підготовку до холодів, а й про можливі загрози для своєї енергосистеми. Стали відомі три сценарії розвитку подій найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна.

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Перший варіант розвитку ситуації

Якщо загрози енергосистемі пройдуть стороною і всі плани ремонту будуть реалізовані, то ймовірність великих електричних проблем вкрай низька.

"За відсутності загроз ми зможемо задовольнити потреби в електроенергії та уникнути глобальних перебоїв", — наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Кудрицький.

Однак, у цьому контексті все залежить від можливості імпорту електрики. Невеликий дефіцит, мабуть, буде покритий аварійною допомогою. Однак цей сценарій здається не надто ймовірним, оскільки багато експертів та офіційних осіб побоюються активних дій з боку Росії, спрямованих на енергомережі та електростанції.

Другий варіант розвитку ситуації

Якими є наслідки, якщо передбачувані загрози стануть реальністю і ми побачимо активні атаки з використанням ракет і дронів? Зараз важко стверджувати, що саме станеться, оскільки багато залежатиме від специфіки та місця нападів.

"Важко передбачити, які об'єкти торкнуться", — зазначив Кудрицький.

Заходи щодо безпеки енергооб'єктів вжито, стверджують як в енергетичних компаніях, так і в державних установах. Постачання нового обладнання в Україну заплановано цієї осені. На думку Харченка, у разі пошкоджень наявного обладнання заміна відбудеться максимум за два тижні.

У держструктурах кажуть, що зараз викликає занепокоєння стан ремонтних робіт на об'єктах енергетики, включаючи станції, що тепло генерують. У компаніях стверджують, що всі роботи виконані належним чином, але реально оцінити їхню якість стає складним завданням.

Третій варіант розвитку ситуації

Минулого року розглядалася загроза повної відсутності електроенергії через масштабні атаки на енергосистему. Такий варіант мав би на увазі тривалий час без світла на значних територіях країни. Проте зараз експерти вважають цей варіант малоймовірним.

"Зараз такий результат здається абсурдним, майже як зустріч із динозавром у місті", — заявив директор центру "Психея" Рябцев.

Експерт наголосив, що вкрай негативний результат міг би статися лише за умови, що Україна не стала б відновлювати пошкоджені об'єкти, відмовилася б від зовнішньої підтримки та відключила свою систему ППО. За його словами, на цей час найгіршим розвитком подій може стати повторення стабілізаційних відключень по всій країні, подібних до тих, з якими стикалися українці минулого року.

Нагадаємо, що за прогнозами експертів, в Україні взимку можливі відключення світла. Ймовірно, вони відбуватимуться навіть без російських атак ракет.

Також ми писали, що українські енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

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