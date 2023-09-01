Названы три сценария развития сценария в энергосистеме Украины осенью и зимой

Энергосистема Украины. Фото: УНИАН

В преддверии зимы Украина беспокоится не только о подготовке к холодам, но и возможным угрозам для своей энергосистемы. Стали известны три сценария развития событий в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Первый вариант развития ситуации

Если угрозы энергосистеме минуют стороной и все планы по ремонту будут реализованы, то вероятность крупных электрических проблем крайне низкая.

"При отсутствии угроз мы сможем удовлетворить потребности в электроэнергии и избежать глобальных перебоев", — подчеркнул глава правления "Укрэнерго" Кудрицкий.

Тем не менее в этом контексте все зависит от возможности импорта электричества. Небольшой дефицит, вероятно, будет покрыт аварийной помощью. Однако этот сценарий кажется не слишком вероятным, так как многие эксперты и официальные лица опасаются активных действий со стороны России, направленных на энергосети и электростанции.

Второй вариант развития ситуации

Каковы последствия, если предполагаемые угрозы станут реальностью и мы увидим активные атаки с использованием ракет и дронов? Сейчас трудно утверждать, что именно произойдет, так как многое будет зависеть от специфики и места нападений.

"Трудно предсказать, какие объекты будут затронуты", — отметил Кудрицкий.

Меры по обеспечению безопасности энергообъектов приняты, утверждают как в энергетических компаниях, так и в государственных учреждениях. Поставка нового оборудования в Украину запланирована на эту осень. По мнению Харченко, в случае повреждений существующего оборудования замена произойдет максимум за две недели.

В госструктурах говорят, что сейчас вызывает озабоченность состояние ремонтных работ на объектах энергетики, включая теплогенерирующие станции. В компаниях утверждают, что все работы выполнены должным образом, но реально оценить их качество становится сложной задачей.

Третий вариант развития ситуации

В прошлом году рассматривалась угроза полного отсутствия электроэнергии из-за масштабных атак на энергосистему. Такой вариант подразумевал бы продолжительное время без света на значительных территориях страны. Однако сейчас эксперты считают этот вариант маловероятным.

"Сейчас такой исход кажется абсурдным, почти как встреча с динозавром в городе", — заявил директор центра "Психея"Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что крайне негативный исход мог бы произойти только при условии, что Украина не стала бы восстанавливать поврежденные объекты, отказалась бы от внешней поддержки и отключила бы свою систему ПВО. По его словам, на данный момент наихудшим развитием событий может стать повторение стабилизационных отключений по всей стране, подобных тем, с которыми сталкивались украинцы в прошлом году.

Напомним, что по прогнозам экспертов, в Украине зимой возможны отключения света. Вероятно, они будут происходить даже без российских ракетных атак.

Также мы писали, что украинские энергетики продолжают подготовку к зиме. Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.