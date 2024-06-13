Ціни в Україні різко злетять — Нацбанк озвучив терміни

Прилавок на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку прогнозують прискорення зростання інфляції в Україні. Це, зокрема, стане наслідком підвищення тарифів на електричну енергію з червня 2024 року.

Про це попередив очільник НБУ Андрій Пишний на брифінгу 13 червня.

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Як зазначив Пишний, перші наслідки подорожчання електроенергії та інших факторів українці відчують найближчим часом. Очікується помірне зростання споживчих цін з прискоренням під кінець року.

"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)", — повідомив він.

Посадовець пояснив, що на таку цінову динаміку впливатимуть:

підвищені витрати бізнесу під час війни;

нижчі очікувані врожаї після минулорічних рекордів;

перенесення на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами;

підвищення тарифів на електроенергію.

На показник інфляції також негативно вплине потенційне підвищення непрямих податків і акцизів.

"Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів", — зауважив Пишний.

У травні поточного року річна інфляція прискорилася до 3,3% проти 3,2% попереднього місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року в українських магазинах змінилася вартість бакалії. Зокрема, зросли ціни на борошно, цукор та олію.

Як повідомляв Держстат, в Україні у травні зросла інфляція на споживчому ринку. Показник змінився проти квітня на 0,6%, проти кінця минулого року — на 2,0%.