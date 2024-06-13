Ціни в Україні різко злетять — Нацбанк озвучив терміни

НБУ попередив про різкий стрибок цін — відомо терміни
У Національному банку прогнозують прискорення зростання інфляції в Україні. Це, зокрема, стане наслідком підвищення тарифів на електричну енергію з червня 2024 року.
Про це попередив очільник НБУ Андрій Пишний на брифінгу 13 червня.
Як і коли зміниться рівень інфляції в Україні
Як зазначив Пишний, перші наслідки подорожчання електроенергії та інших факторів українці відчують найближчим часом. Очікується помірне зростання споживчих цін з прискоренням під кінець року.
"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)", — повідомив він.
Посадовець пояснив, що на таку цінову динаміку впливатимуть:
- підвищені витрати бізнесу під час війни;
- нижчі очікувані врожаї після минулорічних рекордів;
- перенесення на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами;
- підвищення тарифів на електроенергію.
На показник інфляції також негативно вплине потенційне підвищення непрямих податків і акцизів.
"Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів", — зауважив Пишний.
У травні поточного року річна інфляція прискорилася до 3,3% проти 3,2% попереднього місяця.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у червні 2024 року в українських магазинах змінилася вартість бакалії. Зокрема, зросли ціни на борошно, цукор та олію.
Як повідомляв Держстат, в Україні у травні зросла інфляція на споживчому ринку. Показник змінився проти квітня на 0,6%, проти кінця минулого року — на 2,0%.
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