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НБУ предупредил о резком скачке цен — известны сроки

13 июня 2024 15:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине резко взлетят — Нацбанк озвучил сроки
Прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке прогнозируют ускорение роста инфляции в Украине. Это, в частности, станет результатом повышения тарифов на электрическую энергию с июня 2024 года.

Об этом предупредил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 13 июня.

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Как отметил Пышный, первые последствия подорожания электроэнергии и других факторов украинцы ощутят в ближайшее время. Ожидается умеренный рост потребительских цен с ускорением к концу года.

"НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года (5% +/- 1 п.п.)", — сообщил он.

Чиновник объяснил, что на такую ценовую динамику будут влиять:

  • повышенные расходы бизнеса во время войны;
  • более низкие ожидаемые урожаи после прошлогодних рекордов;
  • перенос на цены роста заработных плат относительно высокими темпами;
  • повышение тарифов на электроэнергию.

На показатель инфляции также окажет негативное влияние потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов.

"В то же время оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов", — отметил Пышный.

В мае текущего года годовая инфляция ускорилась до 3,3% против 3,2% в предыдущем месяце.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 года в украинских магазинах изменилась стоимость бакалеи. В частности, выросли цены на муку, сахар и растительное масло.

Как сообщал Госстат, в Украине в мае выросла инфляция на потребительском рынке. Показатель изменился против апреля на 0,6%, против конца прошлого года — на 2,0%.

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