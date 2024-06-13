Цены в Украине резко взлетят — Нацбанк озвучил сроки

НБУ предупредил о резком скачке цен — известны сроки
В Национальном банке прогнозируют ускорение роста инфляции в Украине. Это, в частности, станет результатом повышения тарифов на электрическую энергию с июня 2024 года.
Об этом предупредил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 13 июня.
Как и когда изменится уровень инфляции в Украине
Как отметил Пышный, первые последствия подорожания электроэнергии и других факторов украинцы ощутят в ближайшее время. Ожидается умеренный рост потребительских цен с ускорением к концу года.
"НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года (5% +/- 1 п.п.)", — сообщил он.
Чиновник объяснил, что на такую ценовую динамику будут влиять:
- повышенные расходы бизнеса во время войны;
- более низкие ожидаемые урожаи после прошлогодних рекордов;
- перенос на цены роста заработных плат относительно высокими темпами;
- повышение тарифов на электроэнергию.
На показатель инфляции также окажет негативное влияние потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов.
"В то же время оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов", — отметил Пышный.
В мае текущего года годовая инфляция ускорилась до 3,3% против 3,2% в предыдущем месяце.
Что еще стоит знать
Напомним, в июне 2024 года в украинских магазинах изменилась стоимость бакалеи. В частности, выросли цены на муку, сахар и растительное масло.
Как сообщал Госстат, в Украине в мае выросла инфляция на потребительском рынке. Показатель изменился против апреля на 0,6%, против конца прошлого года — на 2,0%.
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