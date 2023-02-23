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НБУ представив нову вертикальну банкноту: який номінал і що на ній зображено

23 лютого 2023 19:01
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
НБУ 23 лютого випустив нову банкноту до роковин повномасштабної війни
Пам'ятна банкнота "Пам'ятаємо! Не пробачимо!"
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Національний банк України напередодні роковин повномасштабної російської агресій презентував пам'ятну купюру "Пам'ятаємо! Не пробачимо!". Банкнота номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, виконана в унікальному вертикальному стилі, не притаманному класичним банкнотам України.

Відповідну купюру показав голова НБУ Андрій Пишний.

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Що відомо про пам'ятну банкноту

"Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Війну, яка триває для нас не рік і не десять, а сторіччя. Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах", — підкреслив Голова Національного банку України Андрій Пишний. 

Тому 23 лютого Національний банк презентує пам’ятну банкноту, яку ми створили як нагадування про війну за незалежність і суверенітет України.

"Ми назвали цю банкноту – "ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!". Назву не треба розшифровувати, вона зрозуміла та близька кожному українцю. Вона промовляє: ми стоїмо і вистоїмо, переможемо", — додав Пишний.

Відомо, що пам'ятні купюри, випущені до роковин війни з росією, матимуть серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис голови НБУ. Назва банкноти присвячена незламності та стійкості українського народу в боротьбі проти повномасштабної агресії росії.

нова купюра

Коли купюра вводиться в обіг

20-гривнева купюра вводиться в обіг з моменту презентації, з 23 лютого. Нова банкнота повністю відповідає вимогам НБУ, нею можна розраховуватись без будь-яких обмежень. Партія таких банкнот має обмежений тираж — 300 тисяч штук. 200 тисяч накладу буде у сувенірних упаковках, а ще майже 100 тисяч — у конвертах.

Купити пам'ятні 20 гривень можна буде з 24 лютого на сайті нумізматичних продуктів НБУ. У березні купюру можна буде отримати в банках-дистриб'юторах.

нова купюра

нова купюра

Нагадаємо, дві українські монети, відкарбовані Банкнотно-монетним двором НБУ увійшли до десятки найкращих у світі. Таке рішення ухвалили на конкурсі "Монета року" від видання World Coin News.

Фото: НБУ

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