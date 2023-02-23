НБУ 23 лютого випустив нову банкноту до роковин повномасштабної війни

Пам'ятна банкнота "Пам'ятаємо! Не пробачимо!"

Національний банк України напередодні роковин повномасштабної російської агресій презентував пам'ятну купюру "Пам'ятаємо! Не пробачимо!". Банкнота номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, виконана в унікальному вертикальному стилі, не притаманному класичним банкнотам України.

Відповідну купюру показав голова НБУ Андрій Пишний.

Що відомо про пам'ятну банкноту

"Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Війну, яка триває для нас не рік і не десять, а сторіччя. Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах", — підкреслив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Тому 23 лютого Національний банк презентує пам’ятну банкноту, яку ми створили як нагадування про війну за незалежність і суверенітет України.

"Ми назвали цю банкноту – "ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!". Назву не треба розшифровувати, вона зрозуміла та близька кожному українцю. Вона промовляє: ми стоїмо і вистоїмо, переможемо", — додав Пишний.

Відомо, що пам'ятні купюри, випущені до роковин війни з росією, матимуть серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис голови НБУ. Назва банкноти присвячена незламності та стійкості українського народу в боротьбі проти повномасштабної агресії росії.

Коли купюра вводиться в обіг

20-гривнева купюра вводиться в обіг з моменту презентації, з 23 лютого. Нова банкнота повністю відповідає вимогам НБУ, нею можна розраховуватись без будь-яких обмежень. Партія таких банкнот має обмежений тираж — 300 тисяч штук. 200 тисяч накладу буде у сувенірних упаковках, а ще майже 100 тисяч — у конвертах.

Купити пам'ятні 20 гривень можна буде з 24 лютого на сайті нумізматичних продуктів НБУ. У березні купюру можна буде отримати в банках-дистриб'юторах.

Нагадаємо, дві українські монети, відкарбовані Банкнотно-монетним двором НБУ увійшли до десятки найкращих у світі. Таке рішення ухвалили на конкурсі "Монета року" від видання World Coin News.

Фото: НБУ