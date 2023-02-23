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НБУ представил новую вертикальную банкноту: какой номинал и что на ней изображено

23 февраля 2023 19:01
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
НБУ 23 февраля выпустил новую банкноту к годовщине полномасштабной войны
Памятная банкнота "Помним! Не простим!"
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Национальный банк Украины накануне годовщины полномасштабной российской агрессии презентовал памятную купюру "Помним! Не простим!". Банкнота номиналом в 20 грн, посвященная борьбе украинцев против российской оккупации, выполнена в уникальном вертикальном стиле, не присущем классическим банкнотам Украины.

Соответствующую купюру показал глава НБУ Андрей Пышный.

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Что известно о памятной банкноте

"Мы не могли не отметить эту дату, годовщину полномасштабного вторжения, этот драматический, шокирующий и расстрелянный год нашей жизни. Войну, которая длится для нас не год и не десять, а столетие. Поэтому мы решили увековечить нашу общую борьбу на деньгах", — подчеркнул Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Поэтому 23 февраля Национальный банк представит памятную банкноту, которую мы создали как напоминание о войне за независимость и суверенитет Украины.

"Мы назвали эту банкноту — "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!". Название не нужно расшифровывать, оно понятно и близко каждому украинцу. Она говорит: мы стоим и выстоим, победим", — добавил Пышный.

Известно, что памятные купюры, выпущенные к годовщине войны с россией, будут иметь серию ВС с номерами 0000001-0300000 и подпись главы НБУ. Название банкноты посвящено несокрушимости и стойкости украинского народа в борьбе против полномасштабной агрессии россии.

новая купюра

Когда купюра вводится в обращение

20-гривневая купюра вводится в обращение с момента презентации, с 23 февраля. Новая банкнота полностью отвечает требованиям НБУ, ею можно рассчитываться без каких-либо ограничений. Партия таких банкнот имеет ограниченный тираж — 300 тысяч штук. 200 тысяч тиража будет в сувенирных упаковках, а еще почти 100 тысяч — в конвертах.

Купить памятные 20 гривен можно будет с 24 февраля на сайте нумизматических продуктов НБУ. В марте купюру можно получить в банках-дистрибьюторах.

новая купюра

новая купюра

Напомним, две украинские монеты, отчеканенные Банкнотно-монетным двором НБУ, вошли в десятку лучших в мире. Такое решение было принято на конкурсе "Монета года" от издания World Coin News.

Фото: НБУ

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