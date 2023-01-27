Якою буде інфляція в 2023 році

За підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%. Ілюстрація: pixabay.com

Національний банк України прогнозує сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році.

Про це заявив голова правління НБУ Андрій Пишний в ході пресбрифінгу з питань монетарної політики, який пройшов 26 січня.

Сповільненню інфляції сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії.

Отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії Національного банку та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень дадуть змогу уникнути фінансування дефіциту бюджету за рахунок "друку грошей" та балансувати валютний ринок.

"У наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню безпекових ризиків, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв", — спрогнозував голова НБУ.

Голова НБУ повідомив, що за підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%. Водночас упродовж останніх трьох місяців показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався. Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування та слабший споживчий попит в умовах енергетичного терору росії.

Стримували інфляцію й незмінні тарифи на житлово-комунальні послуги, фіксований курс гривні та налагодження логістики. Заходи Національного банку, зокрема запровадження строкових депозитів для населення з можливістю купівлі валюти на міжбанку за офіційним курсом, а також обмежений розмір "друку грошей" сприяли стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку наприкінці 2022 року.

"Водночас ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, у тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва та постачання. Крім того, витрати бізнесу й надалі зростали внаслідок енергетичного терору росії. Інфляційні очікування, попри стабілізацію, залишалися підвищеними", — констатував Андрій Пишний.

Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, війна в Україні загрожує усій світовій економіці.

У 2023 році у світі очікується істотний економічний спад. Економіка зіткнеться з рецесією в результаті підвищення процентних ставок у відповідь на вищу інфляцію.

Національний банк України раніше пояснював, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.

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Про що ще говорив голова НБУ під час пресбрифінгу з монетарної політики — читайте в матеріалі Новини.LIVE "Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році"