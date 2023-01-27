Какой будет инфляция в 2023 году

По итогам 2022 года потребительские цены выросли на 26,6%. Иллюстрация: pixabay.com

Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году.

Об этом заявил председатель правления НБУ Андрей Пышный в ходе прошедшего 26 января прессбрифинга по вопросам монетарной политики.

Замедлению инфляции будет способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии.

Получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Национального банка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений позволит избежать финансирования дефицита бюджета за счет "печати денег" и балансировать валютный рынок.

"В последующие годы инфляция будет замедляться скорее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев", — спрогнозировал глава НБУ.

Глава НБУ сообщил, что по итогам 2022 года потребительские цены выросли на 26,6%. В то же время за последние три месяца показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся.

Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора россии.

Сдерживали инфляцию неизменные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривны и налаживание логистики. Меры Национального банка, в частности, внедрение срочных депозитов для населения с возможностью покупки валюты на межбанке по официальному курсу, а также ограниченные объемы "печати денег" способствовали стабилизации ситуации на наличном валютном рынке в конце 2022 года.

"В то же время ценовое давление остается значительным из-за последствий войны, в том числе разрушения предприятий и инфраструктуры, нарушения производственных цепочек и поставок. Кроме того, расходы бизнеса и дальше росли в результате энергетического террора россии. Инфляционные ожидания, несмотря на стабилизацию, оставались повышенными", — констатировал Андрей Пышный.

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, война в Украине угрожает всей мировой экономике.

В 2023 году в мире ожидается существенный экономический спад. Экономика столкнется с рецессией в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию.

Национальный банк Украины ранее объяснял, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.

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О чем еще говорил глава НБУ во время прессбрифинга по монетарной политике — читайте в материале Новини.LIVE "Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году"