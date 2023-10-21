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НБУ вимагає в банків посилити контроль карток українців в окупації

21 жовтня 2023 00:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
НБУ вимагає в банків посилити контроль карток українців в окупації
Жінка передає картку з рук у руки. Фото: privatbank.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Національний банк України закликав українські банки суворіше контролювати картки мешканців, які перебувають в окупації, а також які проживають на звільнених територіях. Така вимога викладена в листі НБУ №57-0008/76680.

Про це повідомляє Страна.ua.

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Зазначається, що в листі йдеться про можливі незаконні платіжні операції, що відбуваються на окупованих територіях "з використанням подвоєних систем комунікацій українських банків". Це може використовуватися "для фінансування тероризму, завдання збитків бюджету, а також ведення підривної діяльності та ведення бойових дій на території України".

Лист від НБУ №57-0008/76680
Лист від НБУ №57-0008/76680. Фото: ctrana.news
Лист від НБУ №57-0008/76680
Лист від НБУ №57-0008/76680. Фото: ctrana.news

Тому НБУ закликає вдатися до таких заходів щодо карток, чиї власники перебувають в окупації чи на звільнених територіях:

  • слідкувати за рахунками, куди приходять пенсії, соціальна допомога чи не знімається готівка упродовж року;
  • вводити обмеження, індивідуальні ліміти для платежів або заборони на операції з карткових рахунків (у мобільних додатках також), якщо за цими даними не проводилося жодних операцій понад рік;
  • вмикати геолокацію при здійснюванні платежів;
  • проводити посилену перевірку користувача під час розблокування карт/перевипуску, зміни фінансового номера та відновлення доступу до особистих кабінетів, мобільних програм, навіть коли забув (втратив) логін та пароль;
  • ставити людині більше питань, зокрема щодо паспорта, податкового номера тощо, щоб засвідчити її особу;
  • забезпечити неможливість використання платіжних пристроїв (терміналів) на ТОТ для незаконної діяльності, зокрема завдяки функції геолокації та відстеження IP-адрес терміналів.

За даними видання, на практиці це означатиме, що банки встановлять обмеження і ліміти для платежів або навіть заборони на операції з карткових рахунків, якщо протягом року не відбувалося жодних операцій. Банкіри будуть більш уважні до клієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях та можуть заблокувати рахунки при будь-яких підозрах.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 жовтня ПриватБанк тимчасово не працюватиме, внаслідок цього операції з картками будуть на паузі до п'ятої ранку. У банку пояснили, що сталося.

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