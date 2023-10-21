НБУ требует у банков усилить контроль карт украинцев в оккупации
Национальный банк Украины призвал украинские банки строже контролировать карточки проживающих в оккупации жителей, а также проживающих на освобожденных территориях. Такое требование изложено в письме НБУ №57-0008/76680.
Об этом сообщает Страна.ua.
Контроль за картами в оккупации
Отмечается, что в письме идет речь о возможных незаконных платежных операциях, происходящих на оккупированных территориях "с использованием удвоенных систем коммуникаций украинских банков". Это может использоваться "для финансирования терроризма, нанесения ущерба бюджету, а также ведения взрывной деятельности и ведения боевых действий на территории Украины".
Поэтому НБУ призывает прибегнуть к таким мерам по картам, чьи владельцы находятся в оккупации или на освобожденных территориях:
- следить за счетами, куда приходят пенсии, социальная помощь или не снимаются наличные в течение года;
- вводить ограничения, индивидуальные лимиты для платежей или запреты на операции с карточных счетов (в мобильных приложениях также), если по этим данным не производилось никаких операций более года;
- включать геолокацию при производстве платежей;
- проводить усиленную проверку пользователя при разблокировании карт/перевыпуска, изменении финансового номера и восстановлении доступа к личным кабинетам, мобильным программам, даже когда забыл (потерял) логин и пароль;
- задавать человеку больше вопросов, в частности, относительно паспорта, налогового номера и т.п., чтобы удостоверить его личность;
- обеспечить невозможность использования платежных устройств (терминалов) на ТОТ для незаконной деятельности, в частности благодаря функции геолокации и отслеживания IP-адресов терминалов.
По данным издания, на практике это будет означать, что банки установят ограничения и лимиты для платежей или даже запрета на операции с карточных счетов, если в течение года не было никаких операций. Банкиры будут более внимательны к клиентам, проживающим на временно оккупированных территориях, и могут заблокировать счета при любых подозрениях.
Напомним, что в ночь на 21 октября ПриватБанк временно не будет работать, в результате этого операции с карточками будут на паузе до пяти утра. В банке объяснили, что произошло.
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