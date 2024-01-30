Тариф на електрику — відомо, як можуть зрости ціни у 2024 році

Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua

У 2024 році діапазон ціни за кіловат електроенергії для побутових споживачів не перевищуватиме 3,5–4 грн. Зростання вартості навряд чи сягне 6 грн за кіловат, анонсованих Комітетом з енергетичних та ЖКГ питань ВРУ.

Такий прогноз озвучив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

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Так експерт прокоментував заяву в ЗМІ народного депутата України, члена Комітету з енергетичних та ЖКГ питань Сергія Нагорняка, який заявив про необхідність підвищення тарифу на електричну енергію удвічі, до майже 6 грн за кіловат-годину.

При цьому підвищення хочуть перекласти на тих, хто в змозі платити більше. Вразливим категоріям обіцяють зберегти фінансову підтримку. Завдяки цьому через рік вдасться накопичити кошти для завершення будівництва 3-го та 4-го блоків Хмельницької АЕС, аргументував нардеп.

На думку Юрія Корольчука, такого очевидного підвищення тарифу поточного року не буде, хоч цього вимагають західні партнери. Він переконаний, що зростання цін лише поглибить негативну ситуацію із заборгованістю населення.

"У цьому році до 6 гривень точно не побачимо. 3,5-4 гривні — отакий буде діапазон. У вересні був лист, який фактично визнали у Державному департаменті США. Рекомендація, вимога — що треба підвищити тариф, щоб він відповідав так званій ринковій позиції. Проблема в тому, що в умовах війни, економічної кризи, безробіття, зниження доходів, підвищувати тарифи — не буду казати, що це — злочин. Але неправильне рішення. Воно б просто почало процес нарощення боргів населення", — наголосив експерт з енергетичних питань.

Які зараз ціни електрику для українців

У січні 2024 року тариф на електричну енергію для побутових споживачів становить 2,64 грн, а ринкова вартість варіюється від 5 до 6 грн за кіловат-годину, без урахування тарифів на диспетчеризацію та доставку.

Раніше у Міністерстві енергетики запевняли, що до кінця опалювального сезону 2023-2024 питання підвищення тарифів на електрику не підніматимуть.

Восени 2023 року США передали Україні перелік пріоритетних реформ, в де, зокрема, рекомендували запровадити програму лібералізації тарифів на енергоресурси. Підвищити ціни пропонували упродовж одного року.

Що ще варто знати

Нагадуємо, що українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.

Раніше ми повідомляли, що у компанії з постачання електроенергії Yasno уточнили деталі нарахування штрафів та пені через заборгованість. Також відомо, коли почнуться перші знеструмлення неплатників.