Тариф на электричество – известно, как могут вырасти цены в 2024 году

Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua

В 2024 году диапазон цены за киловатт электроэнергии для бытовых потребителей не превысит 3,5–4 грн. Рост стоимости вряд ли достигнет 6 грн за киловатт, анонсированных Комитетом по энергетическим и ЖКХ вопросам ВРУ.

Такой прогноз озвучил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

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Стоимость электричества в 2024 году

Так эксперт прокомментировал заявление в СМИ народного депутата Украины, члена Комитета по энергетическим и ЖКХ вопросам Сергея Нагорняка, заявившего о необходимости повышения тарифа на электрическую энергию вдвое, до почти 6 грн за киловатт-час.

При этом повышение хотят переложить на тех, кто может платить больше. Уязвимым категориям обещают сохранить финансовую поддержку. Благодаря этому, через год удастся накопить средства для завершения строительства 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, аргументировал нардеп.

По мнению Юрия Корольчука, столь очевидного повышения тарифа в текущем году не будет, хотя этого требуют западные партнеры. Он убежден, что рост цен лишь усугубит негативную ситуацию с задолженностью населения.

"В этом году до 6 гривен точно не увидим. 3,5-4 гривны — такой будет диапазон. В сентябре было письмо, которое фактически признали в Государственном департаменте США. Рекомендация, требование — что нужно повысить тариф, чтобы он соответствовал так называемой рыночной позиции. Проблема в том, что в условиях войны, экономического кризиса, безработицы, снижения доходов, повышать тарифы — не буду говорить, что это — преступление. Но — неправильное решение. Оно просто начало бы процесс наращивания долгов населения", — подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.

Какие сейчас цены электричество для украинцев

В январе 2024 года тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей составляет 2,64 грн, а рыночная стоимость варьируется от 5 до 6 грн за киловатт-час без учета тарифов на диспетчеризацию и доставку.

Ранее в Министерстве энергетики уверяли, что до конца отопительного сезона 2023-2024 вопрос повышения тарифов на электричество не будут поднимать.

Осенью 2023 года США передали Украине перечень приоритетных реформ, где, в частности, рекомендовали внедрить программу либерализации тарифов на энергоресурсы. Повысить цены предлагалось в течение одного года.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским потребителям, накопившим задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.

Ранее мы сообщали, что в компании по снабжению электроэнергией Yasno уточнили детали начисления штрафов и пени из-за задолженности. Также известно, когда начнутся первые обесточивания неплательщиков.