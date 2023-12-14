Як заробляють рядові судді в окружних судах

Суддя. Фото: court.gov.ua

Зарплати суддів окружних адміністративних судів не надто відрізняються в меншу сторону від доходів очільників цих таки судів. А часом підлеглі заробляють навіть більше за своїх керівників.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат суддів Черкаського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, раніше ми оприлюднили зарплати голови цього суду і його заступника.

Згідно бухгалтерської звітності, штатна чисельність суддів Черкаського ОАС — 15 осіб. Разом з тим, в різні місяці зарплатню отримують від 11 до 13 осіб.

Скільки сумарно заробляють судді Черкаського ОАС

У січні 2022 року 13 суддів (не враховуючи голову суду і його заступника) заробили сумарно 1 206 668 грн. Середня зарплата судді склала 92 821 грн.

Далі для зручності наводимо статистику зарплат у вигляді таблиці.

Місяць Сумарна зарплата всіх суддів Середня зарплата судді січень 2022 1 206 668 грн 92 821 грн лютий 2022 1 274 926 98 071 березень 2022 1 274 181 98 014 квітень 2022 1 456 209 112 016 травень 2022 1 208 531 92 964 червень 2022 1 354 643 112 887 липень 2022 1 451 272 120 939 серпень 2022 1 141 345 103 759 вересень 2022 1 061 698 88 475 жовтень 2022 1 066 358 96 942 листопад 2022 1 247 124 113 375 грудень 2022 1 185 407 98 784 січень 2023 1 059 501 96 318 лютий 2023 1 195 933 108 721 березень 2023 1 299 835 118 167 квітень 2023 1 418 550 118 213 травень 2023 1 224 903 102 075 червень 2023 1 223 116 101 926 липень 2023 1 829 100 140 700 серпень 2023 1 184 000 84 571 вересень 2023 1 335 400 95 386 жовтень 2023 1 464 500 104 607

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