Как зарабатывают рядовые судьи в окружных судах

Судья. Фото: court.gov.ua

Зарплаты судей окружных административных судов не слишком отличаются в меньшую сторону от доходов руководителей этих же судов. А иногда подчиненные зарабатывают даже больше своих руководителей.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат судей Черкасского окружного административного суда.

Напомним, ранее мы обнародовали зарплаты главы этого суда и его заместителя.

Согласно бухгалтерской отчетности, штатная численность судей Черкасского ОАС — 15 человек. Вместе с тем, в разные месяцы зарплату получают от 11 до 13 человек.

Сколько суммарно зарабатывают судьи Черкасского ОАС

В январе 2022 года 13 судей (без учета председателя суда и его заместителя) заработали суммарно 1 206 668 грн. Средняя зарплата судьи составила 92 821 грн.

Далее для удобства приводим статистику зарплат в виде таблицы.

Месяц Суммарная зарплата всех судей Средняя зарплата судьи январь 2022 1 206 668 грн 92 821 грн февраль 2022 1 274 926 98 071 март 2022 1 274 181 98 014 апрель 2022 1 456 209 112 016 май 2022 1 208 531 92 964 июнь 2022 1 354 643 112 887 июль 2022 1 451 272 120 939 август 2022 1 141 345 103 759 сентябрь 2022 1 061 698 88 475 октябрь 2022 1 066 358 96 942 ноябрь 2022 1 247 124 113 375 декабрь 2022 1 185 407 98 784 январь 2023 1 059 501 96 318 февраль 2023 1 195 933 108 721 март 2023 1 299 835 118 167 апрель 2023 1 418 550 118 213 май 2023 1 224 903 102 075 июнь 2023 1 223 116 101 926 июль 2023 1 829 100 140 700 август 2023 1 184 000 84 571 сентябрь 2023 1 335 400 95 386 октябрь 2023 1 464 500 104 607

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