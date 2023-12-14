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Не хуже своих начальников, или как зарабатывают рядовые судьи в окружных судах. Черкасский ОАС

14 декабря 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как зарабатывают рядовые судьи в окружных судах
Судья. Фото: court.gov.ua
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Зарплаты судей окружных административных судов не слишком отличаются в меньшую сторону от доходов руководителей этих же судов. А иногда подчиненные зарабатывают даже больше своих руководителей.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат судей Черкасского окружного административного суда.

Напомним, ранее мы обнародовали зарплаты главы этого суда и его заместителя.

Согласно бухгалтерской отчетности, штатная численность судей Черкасского ОАС — 15 человек. Вместе с тем, в разные месяцы зарплату получают от 11 до 13 человек.

Сколько суммарно зарабатывают судьи Черкасского ОАС

В январе 2022 года 13 судей (без учета председателя суда и его заместителя) заработали суммарно 1 206 668 грн. Средняя зарплата судьи составила 92 821 грн.

Далее для удобства приводим статистику зарплат в виде таблицы.

Месяц Суммарная зарплата всех судей Средняя зарплата судьи
январь 2022 1 206 668 грн 92 821 грн
февраль 2022 1 274 926 98 071
март 2022 1 274 181 98 014
апрель 2022 1 456 209 112 016
май 2022 1 208 531 92 964
июнь 2022 1 354 643 112 887
июль 2022 1 451 272 120 939
август 2022 1 141 345 103 759
сентябрь 2022 1 061 698 88 475
октябрь 2022 1 066 358 96 942
ноябрь 2022 1 247 124 113 375
декабрь 2022 1 185 407 98 784
январь 2023 1 059 501 96 318
февраль 2023 1 195 933 108 721
март 2023 1 299 835 118 167
апрель 2023 1 418 550 118 213
май 2023 1 224 903 102 075
июнь 2023 1 223 116 101 926
июль 2023 1 829 100 140 700
август 2023 1 184 000 84 571
сентябрь 2023 1 335 400 95 386
октябрь 2023 1 464 500 104 607

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Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.

 

 

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