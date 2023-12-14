Не хуже своих начальников, или как зарабатывают рядовые судьи в окружных судах. Черкасский ОАС
Зарплаты судей окружных административных судов не слишком отличаются в меньшую сторону от доходов руководителей этих же судов. А иногда подчиненные зарабатывают даже больше своих руководителей.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат судей Черкасского окружного административного суда.
Напомним, ранее мы обнародовали зарплаты главы этого суда и его заместителя.
Согласно бухгалтерской отчетности, штатная численность судей Черкасского ОАС — 15 человек. Вместе с тем, в разные месяцы зарплату получают от 11 до 13 человек.
Сколько суммарно зарабатывают судьи Черкасского ОАС
В январе 2022 года 13 судей (без учета председателя суда и его заместителя) заработали суммарно 1 206 668 грн. Средняя зарплата судьи составила 92 821 грн.
Далее для удобства приводим статистику зарплат в виде таблицы.
|Месяц
|Суммарная зарплата всех судей
|Средняя зарплата судьи
|январь 2022
|1 206 668 грн
|92 821 грн
|февраль 2022
|1 274 926
|98 071
|март 2022
|1 274 181
|98 014
|апрель 2022
|1 456 209
|112 016
|май 2022
|1 208 531
|92 964
|июнь 2022
|1 354 643
|112 887
|июль 2022
|1 451 272
|120 939
|август 2022
|1 141 345
|103 759
|сентябрь 2022
|1 061 698
|88 475
|октябрь 2022
|1 066 358
|96 942
|ноябрь 2022
|1 247 124
|113 375
|декабрь 2022
|1 185 407
|98 784
|январь 2023
|1 059 501
|96 318
|февраль 2023
|1 195 933
|108 721
|март 2023
|1 299 835
|118 167
|апрель 2023
|1 418 550
|118 213
|май 2023
|1 224 903
|102 075
|июнь 2023
|1 223 116
|101 926
|июль 2023
|1 829 100
|140 700
|август 2023
|1 184 000
|84 571
|сентябрь 2023
|1 335 400
|95 386
|октябрь 2023
|1 464 500
|104 607
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