Не можуть купити навіть солодощів — в Росії перед виборами шалено зростають ціни

Продуктовий ринок в Санкт-Петербурзі (Росія). Ілюстративне фото: REUTERS/Anton Vaganov

Росіяни змушені скорочувати свої витрати через стрімке зростання цін внаслідок падіння економіки в РФ. Такі зміни спричинені війною, яку розпочала Росія в Україні, та запровадженням численних санкцій західними країнами. Також це зумовлено наближенням президентських виборів РФ.

Про це пише Reuters.

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"Для Дар'ї Степанової, матері двох дітей, яка живе в невеликому містечку на східному схилі Уральських гір, стрімке зростання цін на все — від дитячого харчування до підгузків — змусило її сім'ю скоротити витрати на більшість ласощів і харчування поза домом", — наголошують на початку матеріалу.

34-річна мешканка Росії Степанова разом зі своїми 5-річним та новонародженим синами намагаються виживати на 50 тисяч рублів на місяць, які заробляє її чоловік Сергій.

"Я бачу, як все подорожчало лише за останні п'ять років. Раніше можна було легко купити продуктів на тисячу рублів на три-чотири дні, а зараз, коли ви йдете в магазин, тисяча рублів — це ніщо, ви можете купити тільки продукти на кожен день, такі як молоко, йогурт, хліб, і все — ваша тисяча вилетіла", — наголосила вона в інтерв'ю журналістам.

У скільки разів усе подорожчало

Жінка зауважила, що протягом п'яти років молоко подорожчало в чотири рази, а ціна на дитячі коляски зросла до 60 тисяч рублів.

За її словами, ціни на дитячі підгузки зросли щонайменше в два рази.

"Грошей на ласощі не залишилося. Звісно, без них можна прожити, але життя стає менш веселим", — сказала Степанова.

У виданні наголошують, що сім'я не хотіла говорити про війну в Україні і що саме спричиняє такий ріст цін.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін має взяти участь у виборах вже у 2024 році. Це дозволить йому залишитися при владі ще до 2030 року.

Нагадаємо, раніше Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.