Продуктовый рынок в Санкт-Петербурге (Россия). Иллюстративное фото: REUTERS/Anton Vaganov

Россияне вынуждены сокращать свои расходы из-за стремительного роста цен вследствие падения экономики в РФ. Такие изменения вызваны войной, которую начала Россия в Украине, и введением многочисленных санкций западными странами. Также это обусловлено приближением президентских выборов РФ.

Об этом пишет Reuters.

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"Для Дарьи Степановой, матери двух детей, живущей в небольшом городке на восточном склоне Уральских гор, стремительный рост цен на все — от детского питания до подгузников — заставил ее семью сократить расходы на большинство лакомств и питание вне дома", — отмечают в начале материала.

34-летняя жительница России Степанова вместе со своими 5-летним и новорожденным сыновьями пытаются выживать на 50 тысяч рублей в месяц, которые зарабатывает ее муж Сергей.

"Я вижу, как все подорожало только за последние пять лет. Раньше можно было легко купить продуктов на тысячу рублей на три-четыре дня, а сейчас, когда вы идете в магазин, тысяча рублей — это ничто, вы можете купить только продукты на каждый день, такие как молоко, йогурт, хлеб, и все — ваша тысяча вылетела", — подчеркнула она в интервью журналистам.

Во сколько раз все подорожало

Женщина отметила, что в течение пяти лет молоко подорожало вчетверо, а цена на детские коляски выросла до 60 тысяч рублей.

По ее словам, цены на детские подгузники выросли минимум в два раза.

"Денег на лакомства не осталось. Конечно, без них можно прожить, но жизнь становится менее веселой", — сказала Степанова.

В издании отмечают, что семья не хотела говорить о войне в Украине и что именно влечет за собой такой рост цен.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин должен участвовать в выборах уже в 2024 году. Это позволит ему остаться у власти еще до 2030 года.

Напомним, ранее Путин утвердил поправки в закон о выборах президента в стране. Поэтому следить за фальсификациями представителям СМИ будет еще сложнее.