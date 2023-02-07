Купити нерухомість в Ірпені: скільки коштує

В Ірпені з молотка продають комерційні приміщення

На початку повномасштабного вторгнення Ірпінь пережив найстрашніші тижні в окупації. Та після того, як ворога вигнали з Київщини, місто почало оговтуватися — люди повернулися відновлювати будинки, влада взялася шукати інвестиції. Побачити наслідки війни на власні очі приїжджали десятки міжнародних партнерів України, які потім почали вкладати гроші у відновлення Ірпеня.

Попри сотні знищених та понівечених будівель ринок нерухомості у місті оживає. Чи є в Ірпені привабливі пропозиції для бізнесу, розбиралося Новини.LIVE.

Нерухомість із молотка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж 12 приміщень, розташованих в Ірпені. Стартова загальна ціна всіх лотів — 1,8 млн грн. Нежитлові приміщення в центрі міста належали банку, а тепер підуть з молотка. Експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак в коментарі Новини.LIVE заявила — ціна вражаюча і бізнес має цим скористатися.

Вікторія Берещак. Фото: Facebook

"Якщо порахувати загальну площу, виставлену на продаж, і суму, то ціна за квадрат виходить в районі 1 500 грн. Це щонайменше на 40% менше, ніж вартість до війни. Дуже суттєве падіння. Це говорить про можливість зараз бізнесу зайти з заниженими цінами та інвестувати вигідно в населений пункт, який буде розвиватися", — заявила експертка.

Ціна лотів може суттєво змінитися під час аукціону, який відбудеться 14 лютого 2023 року. Але поки що за 1,8 млн грн пропонують комерційні приміщення загальною площею 1 214,5 кв. м. Серед переваг — поруч парки, школи, аптеки, зупинка громадського транспорту. Використовувати приміщення можна за різним функціональним призначенням.

Чи варто бізнесу купувати нерухомість в Ірпені

Попри те, що місто після деокупації стрімко почало оживати, Ірпінь досі понівечений війною — десятки розбитих будинків стоять без ремонту і це може лякати інвестора. Та місцева влада запевняє, що роботи з відновлення тривають безупину.

"Протягом минулого року вдалося відновити 308 багатоповерхових будинків в Ірпені. І ще 140 багатоповерхівок чекають на поточний чи капітальний ремонт", — у січні 2023 року прозвітував мер Ірпеня Олександр Маркушин.

І доки влада шукає фонди та інвесторів, щоб повернути Ірпеню довоєнний вигляд, експерти радять бізнесу не втратити шанс і вкладати гроші в нерухомість. За словами Вікторії Берещак, конкуренцію буде складати навіть іноземний інвестор, якому цікавий населений пункт, історія якого облетіла світ.

"До Ірпеня прикута увага не лише української громадськості, а й іноземної. Всі хочуть доторкнутися до відбудови України. Це буде економічний проект як мінімум на найближчі 15 років. Міжнародний бізнес теж захоче сюди зайти. Тому є перспективи купити і хай воно стоїть. Можна здавати в оренду експлуатуючій компанії", — порадила експертка.

Ризики

Якщо ціна на лот на перший погляд здається привабливою, ухвалювати рішення варто оцінивши ризики. Найперше — варто перевірити стан будинку. З фотографій зрозуміло, що на будівлі є незначні ушкодження внаслідок обстрілів. Варто дізнатися, хто і за чий кошт буде це ремонтувати. Адже в Ірпені є гучні історії, коли люди за власні гроші ліквідовували наслідки російської окупації.

Скріншот fg.gov.ua

"Людині треба зробити незалежну технічну експертизу, дізнатися, в якому стані перебуває будівля та інженерні комунікації. Якщо є проблеми, то якого масштабу. Якщо там все ок і є незначні ушкодження, які можна ліквідувати, треба брати", — підсумувала експертка.

Фото: УНІАН