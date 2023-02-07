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Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

7 февраля 2023 18:00
оновлено: 17:11
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Купить недвижимость в Ирпене: сколько стоит
В Ирпене с молотка продают коммерческие помещения
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В начале полномасштабного вторжения Ирпень пережил самые страшные недели в оккупации. Но после того, как врага выгнали из Киевщины, город начал приходить в себя — люди вернулись восстанавливать дома, власти взялись искать инвестиции. Увидеть последствия войны собственными глазами приезжали десятки международных партнеров Украины, которые затем начали вкладывать деньги в восстановление Ирпеня.

Несмотря на сотни уничтоженных и изуродованных зданий, рынок недвижимости в городе оживает. Есть ли в Ирпене привлекательные предложения для бизнеса, разбиралось Новини.LIVE.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу 12 помещений, расположенных в Ирпене. Стартовая общая цена всех лотов — 1,8 млн грн. Нежилые помещения в центре города принадлежали банку, а теперь уйдут с молотка. Эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак в комментарии Новини.LIVE заявила — цена впечатляющая и бизнес должен этим воспользоваться.

Вікторія Берещак
Виктория Берещак. Фото: Facebook

"Если посчитать общую площадь, выставленную на продажу, и сумму, то цена за квадрат выходит в районе 1 500 грн. Это по меньшей мере на 40% меньше стоимости до войны. Очень существенное падение. Это говорит о возможности сейчас бизнесу зайти с заниженными ценами и инвестировать выгодно в населенный пункт, который будет развиваться", — заявила эксперт.

Цена лотов может существенно измениться на аукционе, который состоится 14 февраля 2023 года. Но пока за 1,8 млн грн предлагают коммерческие помещения общей площадью 1214,5 кв. м. Среди преимуществ — рядом парки, школы, аптеки, остановка общественного транспорта. Использовать помещение можно по разному функциональному назначению.

Стоит ли бизнесу покупать недвижимость в Ирпене

Несмотря на то, что город после деоккупации стремительно начал оживать, Ирпень по-прежнему изуродован войной — десятки разбитых домов стоят без ремонта и это может пугать инвестора. Местные власти уверяют, что работы по восстановлению продолжаются непрерывно.

"В течение прошлого года удалось восстановить 308 многоэтажных домов в Ирпене. И еще 140 многоэтажек ждут текущего или капитального ремонта", — в январе 2023 года отчитался мэр Ирпеня Александр Маркушин.

И пока власти ищут фонды и инвесторов, чтобы вернуть Ирпеню довоенный вид, эксперты советуют бизнесу не упустить шанс и вкладывать деньги в недвижимость. По словам Виктории Берещак, конкуренцию будет составлять даже иностранный инвестор, которому интересен населенный пункт, история которого облетела мир.

"К Ирпеню приковано внимание не только украинской общественности, но и иностранной. Все хотят прикоснуться к восстановлению Украины. Это будет экономический проект как минимум на ближайшие 15 лет. Международный бизнес тоже захочет сюда зайти. Поэтому есть перспективы купить и пусть оно стоит. Можно сдавать в аренду эксплуатирующей компании", — посоветовала эксперт.

Риски

Если цена на лот на первый взгляд кажется привлекательной, принимать решение следует оценив риски. Прежде всего — стоит проверить состояние дома. Из фотографий ясно, что на здании есть незначительные повреждения в результате обстрелов. Следует узнать, кто и за чей счет будет это ремонтировать. Ведь в Ирпене есть громкие истории, когда люди за свои деньги ликвидировали последствия российской оккупации.

скріншот
Скриншот fg.gov.ua

"Человеку нужно сделать независимую техническую экспертизу, узнать, в каком состоянии находится здание и инженерные коммуникации. Если есть проблемы, то какого масштаба. Если там все ок и есть незначительные повреждения, которые можно ликвидировать, нужно брать", — подытожила эксперт.

Фото: УНИАН

 

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